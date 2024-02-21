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香港人口回升 新增人口主要來自中國大陸

中央社／ 香港21日電
香港人口示意圖。中通社
香港人口示意圖。中通社

香港官方公布，本地最新人口為750萬3100人，連續兩年增長。

政府統計處最新公布，去年底，本地人口的臨時數字為750萬3100人，較2022年底的747萬2600人增加3萬500人，升幅為0.4%。

處方表示，人口增加主要是期間有5萬1700名香港居民淨移入，當中包括4萬800人從大陸移民香港，以及1萬800名其他香港居民淨移入。

政府發言人說，香港人口在復常後連續第2年呈現增長，原因之一是不少在疫情期間留在外地的香港居民返港；此外，去年下半年有相當數量的永久性居民流入，也有中國大陸和海外人士透過各項專才計畫移入香港。

2019年香港爆發「反送中」運動後出現移民潮，從2020年中到2021年間，居民淨移出8萬9200人；2022年中，香港人口下降至729萬1600人，較2021年中減少12萬1500人。

疫情 移民 香港

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