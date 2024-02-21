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邱國正：國軍不主動介入金廈海域衝突 胡錫進：慫了！

聯合報／ 大陸中心／即時報導
圖為福建海警早前進行海上實戰練兵資料照。（中新社）
圖為福建海警早前進行海上實戰練兵資料照。（中新社）

金門「金廈遊輪」19日行經大二膽海域、五通水道附近，遭中國海警強制登船臨檢，國防部長邱國正表示，為避免戰爭及升高衝突，國軍不會主動介入。對此，環球時報前總編輯胡錫進稱，「台當局慫了」，中國海警宣布對廈金海域展開常態化執法巡查行動，並且真的登船臨檢了，「台方除了接受這一現實，哪有別的選擇！」

胡錫進20日晚間在個人微信公眾號發表題為「台當局慫了」的評論稱，台灣海巡船14日在廈金海域追逐一艘大陸漁船，導致2人死亡，引起大陸民眾的極大憤慨。「兩岸同屬一個中國，兩岸漁民自古在廈金海域傳統漁場作業，那裡根本沒有法理上的『台灣地盤』」。

「台方自我膨脹，真把自己當回事了，搞出惡性事件。大陸方面在廈金海域開展常態化執法巡查，這是正本清源，讓台方的囂張氣焰立刻軟了下來。這件事對台當局是個警告，他們除了打打嘴炮，根本就沒有在台海現地滋事的資本。大陸的回應能力是壓倒性的，每一次發生摩擦和衝突，台方的唯一最終選擇就是後退。」

胡錫進表示，「通過這件事，大陸公眾也可以看到，台灣當局在大陸實力的高壓下，是沒有能力也沒有膽量開展高強度對抗的。大陸實力捆住了他們的手腳，我們擁有如何解決台灣問題的戰略主動權。」

胡錫進也安撫大陸激進的小粉紅：「所以我們應當放心地將處理台灣問題交給國家專業團隊，在周邊問題和中美等國際問題方面，我們應當建立起同樣的自信，充分授權國家專業團隊針對各種摩擦從容過招。」

他強調，中國社會當下的主要精力要錨定在促進經濟發展，同步不斷改善民生和增強國家綜合實力上。「我們的經濟和科技力量越強，就會擁有台海及國際博弈的更多主動性」。

台海 胡錫進 臨檢

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