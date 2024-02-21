配售保障房 廣州年內籌建萬套
廣州市委、市政府19日召開全市高質量發展大會，社會各界代表就「二次創業」再出發、「再造一個新廣州」紛紛表態。會議透露，今年廣州市計劃推進城市更新項目494個，完成固定資產投資1800億元人民幣，籌建配售型保障性住房1萬套、保障性租賃住房10萬套。 中新社報導，廣州市住房和城鄉建設局局長王宏偉表示，今年廣州將推動149個城中村改造項目取得突破性進展。此外，還將推進522個老舊小區改造項目。 王宏偉表示，廣州將持續推動房地產業轉型發展，構建房地產發展新模式，全年將籌建配售型保障性住房1萬套、保障性租賃住房10萬套。
廣州市商務局局長洪謙在此次大會上提出，為實現國內國際兩個市場同發力，廣州將培育「產業型+流量型+服務型」3大消費體系，激發每年400多場展會的消費流、資金流，培育100家內外貿一體化試點企業，推動服裝、美妝等千億級產業「聚沙成塔」，化「流量」為「能量」。
洪謙表示，廣州要推廣「外綜服+」新模式，推動跨境電商規模躍上新台階，並全力實現汽車出口「倍增」目標。與此同時，該市還將推動放寬專業服務、健康醫療等重點領域准入限制，擴大與港澳地區的經貿合作。 洪謙稱，今年該市將組織14個重點團組到20多個國家和地區招商推介，加快搭建海外招商聯絡點，每月對接「投資廣州全球合夥人」，深耕重點產業鏈招商。
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