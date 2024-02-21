京杭新房成交面積 一月同環比均增

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

易居研究院19日發布的一份研究報告顯示，今年1月中國50個城市新房成交面積降幅同比收窄，其中，北京、杭州當月新房成交面積同環比均上漲。

報告指出，2024年1月，中國50個重點城市新建商品住宅成交面積為1233萬平方米，同比下降7%，降幅相比去年全年（-8%）小幅收窄。自2023年7月以來，該指標單月同比跌幅總體處於持續收窄態勢。

分析認為，每年1月為房地產市場傳統成交淡季。不過，隨著近期各地購房政策進一步放鬆，看房諮詢量和交易量會在2月春節後陸續回升，換言之，市場交易數據的回升，有望在3月的網簽數據上得到體現。 　　

此番報告選取50城中的20個房地產交易規模相對較大的城市分析。分析顯示，今年1月，北京、杭州兩城新房成交面積環比漲幅分別為18%和16%。同比來看，當月，北京、杭州、深圳、廈門和西安新房成交面積續升，其中，北京、杭州新房成交面積同比漲幅均逾50%。

報告認為，1月，部分重點城市新房市場表現相對較好，不過總體而言新房交易的絕對規模依然偏低。近期中國多地樓市反饋出積極信號：春節後不少樓盤看房量開始上升、部分城市1月二手房交易活躍、一些城市大戶型房產交易熱度升高。這些信號說明，購房市場復甦的基礎正不斷趨於扎實。

北京 房地產 看房

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