迎民間資本 廣州多領域開大門

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

廣州市委、市政府19日召開全市高質量發展大會，廣州市委書記郭永航在會上表示，今年該市將在更多領域向社會資本特別是民間資本敞開大門。

他還提到，今年廣州將加快重點項目建設，大力度推進2600億元（人民幣，下同）基建、1800億元城市更新、1800億元工業投資。

中新社報導，郭永航稱，要將營商環境大提升，對企業無事不擾、有呼必應、有需必供，共建企業生態優越新廣州；出台支持民營經濟發展條例和外資發展政策，促進大中小企業融通發展，讓國企更敢幹、民企更敢闖、外企更敢投；全面推行首席服務官制度，為企業提供全流程、滴灌式精準服務。

據悉，今年廣州將面向企業需求建設一批產業園區，全年新增工業用地2萬畝、標準廠房200萬平方米、提容提質工業用地100平方公里。圍繞產業鏈供應鏈關鍵環節加大招商引資力度，全力支持現有企業增資擴產。

郭永航表示，廣州將堅持開放的大門愈開愈大，促進外資穩存量擴增量，讓外資成為高質量發展的有力參與者、合夥人。

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