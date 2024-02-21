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陸抨擊歐美電動車調查

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

面對大陸電動車大量出口，歐美備感威脅。歐盟對陸電動車啟動反補貼調查，而美方考慮以關稅以外方式限制對大陸電動車零件進口。對此，大陸外交部發言人毛寧20日在例行記者會上表示，有關國家以「去風險」為名，構築「小院高牆」，不追求跑得更快，卻試圖絆倒別人，看似贏了，實則輸掉了自己的長遠發展，也拖累了世界的進步和繁榮。

「有關中國汽車出口的數據，顯示中國製造業的高質量發展和科技創新的活力。」毛寧表示，分工合作、互利共贏是汽車產業鏈的一個顯著特點，中國汽車產業的跨越式發展為全球消費者提供了高質量、高性價比的產品。中國每出口三輛汽車，其中就有一輛是電動汽車，這也為全球實現綠色低碳轉型作出積極的貢獻。

毛寧強調，中方始終認為，各方應當團結而不是分裂，合作而不是對抗，開放而不是封閉。在維護自身利益時兼顧他方利益，在尋求自身發展時促進共同發展，為經貿合作創造國際化、市場化、法治化的環境，推動經濟全球化向著更加普惠包容的方向發展。

華爾街日報報導，歐盟委員會歐盟委員會主席馮德萊恩表示，中國存在產能過剩，這種產能過剩將用於出口；特別是如果產能過剩是由直接和間接補貼造成的。而該委員會也擔心歐洲汽車巨頭會因中國新崛起的競爭對手而受損，因此於去年9月啟動反補貼調查。

歐盟 毛寧 華爾街日報

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