放款白名單 已達7,040億

北京為救房市，推出專案融資白名單措施。大陸官媒央視新聞報導，近來，大陸銀行對房地產「白名單」項目已批准貸款逾人民幣1,600億元（約新台幣7,040億元）。

央視報導指出，在此一機制協調下不少城市都已提出首批房地產項目融資「白名單」，並向各家銀行進行推送。銀行對符合條件的項目，都採取簡化流程，擴大授權，建立綠色通道等措施，加快審批，確保融資盡快落地。

農業銀行、建設銀行等大型商業銀行和多家全國性股份制銀行，截至19日，已有超過人民幣1,600億元的房地產「白名單」項目融資通過銀行的審批，部分項目首筆貸款已經發放。

而為推動城市房地產融資協調機制盡快落實，大陸多省市金融監理部門近期加強協調力度，推動銀行加速審批「白名單」專案的合理融資需求。

目前，包括北京、上海、重慶、浙江、湖北、福建、江蘇等都已成立房地產融資協調機制工作專班，在加強與地方政府和住建部門的協同配合，同時督促轄內銀行完善制度流程，優化貸款審批流程，盡力滿足房地產「白名單」項目的合理融資需求。

據大陸住房城鄉建設部和金融監管總局的要求，大陸全國已有上百個城市建立城市房地產融資協調機制，支持房地產項目的合理融資需求。至於針對已發放的資金，報導提到，監理機關也明確，要加強貸款資金用途管理，嚴防信貸資金被挪用於購地或其他投資。

此外，大陸金監總局亦明確，各地金融監理部門要依照協調機制要求，總結良好經驗與做法，並加大複製推廣力道，對合理融資需求做到應該滿足的要盡量滿足，助力房地產市場平穩健康發展。