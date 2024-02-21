中國人民銀行昨（20）日宣布下調5年期貸款市場報價利率（LPR）25個基點至3.95%，這是該利率自去年6月以來首次下調，也是史上最大降幅。大陸上月才宣布降準措施，昨天再祭出超預期降息，救市態度積極。

專家分析，5年期LPR與房市關聯度強，結合近期官方密集推出較多政策措施，充分展現刺激房市、推動市場良性循環的政策意圖。

人行行長潘功勝1月底宣布降準，從2月5日起調降金融機構存款準備金利率2碼（0.5個百分點），釋出約人民幣1兆元（約台幣4.4兆元）的資金活水。

人行昨天公布2月大陸1年期LPR為3.45%，維持不變，5年期LPR為3.95%，較1月下修25個基點。此舉結束大陸LPR連五個月的按兵不動，尤其5年期LPR是去年6月以來首次下調，降幅歷來最大，反觀1年期不變，提振房市意味濃厚。

LPR是大陸商業銀行貸款利率的重要定價基準，5年期LPR與房貸聯繫緊密，因此在大陸房貸族合約約定的「重定價日」，其個人房貸利率和對應的月繳額度會隨之下調。

中泰證券研究所政策小組首席分析師楊暢指出，下調5年期LPR利率，是房地產市場需求端政策組合拳的一部分，現階段大幅降低25個基點，再結合近期官方針對房市密集推出較多政策措施，顯示政策參與刺激房市、推動市場良性循環的意圖。