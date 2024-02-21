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港人口微升 勞動人口下降

聯合報／ 香港特派員李春／香港報導

香港政府公布人口統計數字，證實香港人口疫情後第二年微升，上升原因來自五萬多淨移入，其中八成來自單程證持有人即持中國大陸到港定居一次性通行證者。香港人口微升，但勞動人口及總就業人數則進一步下降。

香港政府統計處公布，去年底香港人口臨時數字為七五○萬人，按年增加三萬多人，升幅為百分之○點四。當中九成七是常住居民，流動居民占約百分之三。

香港統計處認為，香港人口上升是由於有五點一七萬名香港居民淨移入，當中約八成即四萬零八百人是持大陸赴港定居單程證者；同期死亡人數比出生人數多，造成二點一二萬人自然減少。

港府發言人稱，香港人口在復常後連續第二年出現成長，不少在疫情期間留在外地的香港居民，去年陸續返港，因此去年下半年仍然出現相當數量的永久性居民流入。另外，亦有大陸及海外人士透過各項計畫來港，致使人口數字較去年同期有所增加。

港府同時公布了香港就業數據，香港最新失業率維持百分之二點九，就業不足率亦維持於百分之一的水準。去年十一月至今年一月香港總就業人數為三六九點七萬人，與上一統計期間相較減少約九千八百人；同期的總勞動人口亦減少約一點二八萬人至三七九點九七萬。

港府勞工及福利局長孫玉菡說，香港大多數行業失業率下跌或保持不變，勞工市場短期內料會維持緊繃。

疫情 香港

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