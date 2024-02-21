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搶救房市 陸央行祭超預期降息

聯合報／ 記者陳政錄／綜合報導
大陸央行昨宣布大幅度降息，積極挽救房市和經濟的用意明顯。圖為北京銷售人員為看房者介紹新房。（中新社）
大陸央行昨宣布大幅度降息，積極挽救房市和經濟的用意明顯。圖為北京銷售人員為看房者介紹新房。（中新社）

中國大陸上月才宣布降準措施，昨天再祭出超預期降息，救市態度積極。中國人民銀行（大陸央行）昨宣布下調五年期貸款市場報價利率（ＬＰＲ）廿五個基點，至百分之三點九五，這是該利率自去年六月以來首次下調，也是歷史最大降幅。專家分析，五年以上ＬＰＲ與房市關聯度強，結合近期官方密集推出政策措施，充分體現了刺激房市，推動市場良性循環的政策意圖。

大陸人行行長潘功勝一月底宣布，二月五日下調金融機構存款準備金率二碼（○點五個百分點），向市場釋放約人民幣一兆元（台幣四點四兆元）資金活水。

人行昨再公布，本月大陸一年期ＬＰＲ為百分之三點四五，維持不變，五年期以上ＬＰＲ為三點九五，較上月下修廿五個基點。此舉結束了大陸ＬＰＲ連五個月的按兵不動，尤其五年期ＬＰＲ是去年六月以來首次下調，降幅歷來最大，反觀一年期不變，新措施劍指房市意味濃厚。

ＬＰＲ是大陸商業銀行貸款利率的重要定價基準，五年期以上ＬＰＲ與房貸關聯緊密，因此待大陸房貸族合約約定的「重定價日」，其個人房貸利率和對應的月繳額度將會隨之下調。

據中國基金報，以貸款額度人民幣一百萬元，年限卅年基本情況計算，此次政策降息將為購房者節省房貸利息超過人民幣五萬元（約台幣廿一點八萬元），月繳額度減少約人民幣一五○元左右。

中泰證券研究所政策小組首席分析師楊暢指出，下調五年以上ＬＰＲ利率，是房地產市場需求端政策組合拳一部分，結合近期官方房市政策，充分體現利率政策參與刺激房市、推動市場良性循環的意圖。

招聯首席研究員董希淼說，五年以上ＬＰＲ大幅且超預期下降，傳遞出促進房地產平穩發展的強烈訊號。在大陸當前宏觀經濟恢復並不穩固、經營主體信心較弱情況下，有助於提振市場信心與預期。

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