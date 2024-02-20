大陸降息救經濟 5年期LPR下調25個基點超出市場預期

大陸官方在20日宣布降息，1年期貸款市場報價利率（LPR）為3.45%，維持不變；5年期以上LPR為3.95%，較前值下行25個基點，雖下調在市場預期內，但調幅超出市場預期，為5年期以上LPR單次歷史最大降幅。也結束了LPR利率連五個月按兵不動。

自2019年大陸官方進行LPR改革以來，LPR已經成為大陸商業銀行貸款的定價基準。其中，5年期以上LPR與個人房貸有緊密關聯。這次5年期以上LPR下調代表，等到房貸合約約定的「重定價日」，個人的房貸利率和對應的月供會隨之下行。

上證報報導，招聯金融首席研究員董希淼表示，5年期以上LPR是個人住房貸款和企事業單位中長期貸款的定價基準，其下行可以進一步降低居民房貸利息支出、促進房地產市場平穩發展，也可以更有效激發企事業單位融資需求。

儘管兩天前中期借貸便利（MLF）等政策利率未能下調，但許多市場機構預測，本月LPR可能會單獨「降息」。

綜合多家機構分析，主因在於今年以來降準加上結構性「降息」，以及去年底主要銀行下調存款利率，商業銀行資金成本有所降低。因此即使政策利率不變，LPR報價行也會綜合資金成本、市場供求等因素，主動減少報價加點，進而推動LPR下行。

展望未來，中泰證券首席經濟學家李迅雷認為，未來政策利率空間仍然存在，國外政策環境變化有望為國內貨幣政策打開空間；中信證券首席經濟學家明明表示，MLF降息和存款利率「降息」依然有空間。在進一步引導貸款利率下行的目標下，政策利率的下調引導仍不可缺位。