服務業轉型 安徽：加速20項工程落地
「安徽將加快實施20項重大工程，助力服務業高質量發展。到2027年，安徽服務業增加值將達到3.5兆元（人民幣，下同）。」安徽省發展和改革委員會副主任鍾嵐18日說。
中新社報導，當日，安徽省舉行《關於加快實施20項重大工程推動服務業高質量發展的若干意見》記者會。
該意見提出實施20項重大工程。工程聚焦服務業重點發展領域，包括推動實施工業互聯網平台培育壯大、物流供應鏈服務降本增效、現代金融服務創新賦能、設計檢測服務創新發展、會展賽事服務擴容提質、文化演藝服務繁榮創新、先進製造業和現代服務業融合（兩業融合）場景標竿及「數位+」賦能創新等20項重大工程。
到2027年，安徽服務業勞動生產率提高到人均22萬元，培育「皖美品牌」服務業企業120家、「兩業融合」發展標竿單位100個。
該意見提出，安徽要創新實施「送戲進萬村」行動，全年送戲1.5萬場以上；開展「四季村晚十百千」活動，全年承辦大陸全國「四季村晚」示範展示活動不少於10場，舉辦省級活動不少於100場，帶動市縣舉辦2000場左右。此外，安徽將培育文化底蘊足、煙火氣息濃的省級商文旅融合發展集聚區30個以上，組織「皖韻有禮」老字號國貨潮品系列展銷活動，新培育一批中華老字號、安徽老字號，推動老字號守正創新。
該意見提出，安徽將持續深化開放合作，發揮中國（安徽）自由貿易試驗區制度創新重鎮優勢，深度參與一帶一路建設，高標準對接RCEP等制度規則，加快國家數位服務出口基地、國家文化出口基地等建設，推進國家服務貿易創新發展試點和國家服務外包示範城市建設。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言