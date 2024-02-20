上海浦東簽約7項目 高端產業落地

作為上海強化「四大功能」的主戰場，農曆新春假期後的首個工作日，上海浦東新區落地了一系列助力功能提升的重大項目。

中新社報導，在2月18日召開的浦東新區「共贏浦東共創未來——引領區2024年抓投資促發展大會」上，7個項目簽約。

全球資源配置功能、科技創新策源功能、高端產業引領功能、開放樞紐門戶功能是上海高質量發展明確的主攻方向。

浦東新區作為強化四大功能的主戰場，當日簽約的7個項目主要包括：超導科技未來五年規畫擴產至5萬公里高溫超導帶材產能，首期1萬公里的擴產投資不低於10億元（人民幣，下同）；人形機器人製造業創新中心項目投資10億元，將系統開展行業關鍵共性軟硬體技術瓶頸問題研究；安圖國際研發運營中心項目投資5.8億元，重點實現創新性精準檢測產品、原材料、標準物質以及醫學實驗室軟體研發；張江科學城建設管理辦公室與上海合成生物學創新中心簽署框架協議，將共建上海合成生物學創新中心總部、生物醫藥轉化平台及產業化基地等。

在張江集團黨委書記、董事長袁濤看來，產業發展生態是未來產業發展重點，目前張江集團正全面圍繞「創新策源和產業發展生態綜合服務商」的定位要求，加強生態建設，服務硬核企業。