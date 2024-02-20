海南島免稅品 春節熱銷近25億元

2024年春節假期海南離島免稅銷售火爆。據海口海關18日統計顯示，2月10日至17日，海口海關共監管離島免稅購物金額24.89億元（人民幣，下同），購物人數29.77萬人次，人均消費8358元。

中新社報導，與去年春節假期（共7天，較今年少1天）離島免稅市場數據相比，今年購物金額增長近六成，購物人數增長近九成。

今年春節，海南是熱門旅遊目的地，入島遊客大增帶動免稅店客流增長。海控全球精品免稅城市場部負責人王涵櫻介紹，相比去年春節假期，該店今年春節假期客流量增長約268%。三亞海旅免稅城運營管理部銷售經理楊毅倩說，客流從本月初就持續上漲，春節促銷活動更加吸引遊客光顧。

為激發消費潛力，海口市、三亞市共計發放總額近3000萬元的離島免稅消費券，可與店內優惠一起使用。

與此同時，海南各離島免稅店推出豐富的節慶促銷活動。如在三亞海旅免稅城購物，可享受全場折扣低至3折、銀行優惠立減、無門檻優惠券等優惠。在cdf海口國際免稅城，通過舉辦新春廟會的新穎方式，吸引了眾多消費者駐足。來自四川的遊客賀女士說，她以6折買到了心儀的套裝，還可再使用政府免稅消費券。

隨免稅行業發展，免稅品已成為來海南遊客必購的「海南特產」。2023年，海南離島免稅新增的即購即提、擔保即提等提貨方式，提升遊客免稅購物的體驗。

2023年，海口海關共監管離島免稅銷售金額437.6億元。業內人士表示，今年春節銷售火熱，讓海南免稅經濟實現開門紅。