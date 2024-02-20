海南島免稅品 春節熱銷近25億元

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
春節海南離島免稅品旺銷，8天攬金逾人民幣24億元。圖為消費者在海口國際免稅城選購化妝品。（新華社）
春節海南離島免稅品旺銷，8天攬金逾人民幣24億元。圖為消費者在海口國際免稅城選購化妝品。（新華社）

2024年春節假期海南離島免稅銷售火爆。據海口海關18日統計顯示，2月10日至17日，海口海關共監管離島免稅購物金額24.89億元（人民幣，下同），購物人數29.77萬人次，人均消費8358元。

中新社報導，與去年春節假期（共7天，較今年少1天）離島免稅市場數據相比，今年購物金額增長近六成，購物人數增長近九成。

今年春節，海南是熱門旅遊目的地，入島遊客大增帶動免稅店客流增長。海控全球精品免稅城市場部負責人王涵櫻介紹，相比去年春節假期，該店今年春節假期客流量增長約268%。三亞海旅免稅城運營管理部銷售經理楊毅倩說，客流從本月初就持續上漲，春節促銷活動更加吸引遊客光顧。

為激發消費潛力，海口市、三亞市共計發放總額近3000萬元的離島免稅消費券，可與店內優惠一起使用。

與此同時，海南各離島免稅店推出豐富的節慶促銷活動。如在三亞海旅免稅城購物，可享受全場折扣低至3折、銀行優惠立減、無門檻優惠券等優惠。在cdf海口國際免稅城，通過舉辦新春廟會的新穎方式，吸引了眾多消費者駐足。來自四川的遊客賀女士說，她以6折買到了心儀的套裝，還可再使用政府免稅消費券。

隨免稅行業發展，免稅品已成為來海南遊客必購的「海南特產」。2023年，海南離島免稅新增的即購即提、擔保即提等提貨方式，提升遊客免稅購物的體驗。

2023年，海口海關共監管離島免稅銷售金額437.6億元。業內人士表示，今年春節銷售火熱，讓海南免稅經濟實現開門紅。

三亞 春節

延伸閱讀

春節效應發威 發卡大行國泰世華銀元月簽帳金額破600億

大樂透頭獎1注獨得 億元獎落「這縣市」！百萬大紅包剩61組

不斷更新／2024致富密碼「龍底加」！大樂透春節加碼19天 獎號看過來

梨山垃圾瀑布春節曾焚燒10天 環保局將設置垃圾子車解決問題

相關新聞

陸二三線城市 二手房交易大增

龍年春節假期，中國大陸多地二手房市場成交活躍。

海南島免稅品 春節熱銷近25億元

2024年春節假期海南離島免稅銷售火爆。據海口海關18日統計顯示，2月10日至17日，海口海關共監管離島免稅購物金額24...

上海浦東簽約7項目 高端產業落地

作為上海強化「四大功能」的主戰場，農曆新春假期後的首個工作日，上海浦東新區落地了一系列助力功能提升的重大項目。

服務業轉型 安徽：加速20項工程落地

「安徽將加快實施20項重大工程，助力服務業高質量發展。到2027年，安徽服務業增加值將達到3.5兆元（人民幣，下同）。」...

兆元活水 助廣東產業升級

2月18日，農曆龍年新春假期後的首個工作日，廣東省高質量發展大會在深圳舉行。數據顯示，廣東2023年製造業企業和科創企業...

小米汽車將上市 寧德時代揭秘電池高續航里程設計

小米汽車SU7即將量產上市，其搭載的寧德時代電池性能受到外界關注，寧德時代18日發布的一段視頻中，寧德時代的工程師首次揭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。