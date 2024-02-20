陸二三線城市 二手房交易大增

龍年春節假期，中國大陸多地二手房市場成交活躍。

中新社報導，貝殼研究院18日發布的統計數據顯示，2024年春節假期，大陸重點50個城市二手房看房量和交易量水平比2023年春節有大幅回升。

大陸2024年春節假期共8天（2024年2月10日至17日），按日均統計，一線城市比去年春節（2023年1月21日至27日）增加90%，僅略低於2021年；二線城市增加180%，三線城市增加140%，均大幅超過2022年和2023年。

與去年同期（2023年2月10日至17日）相比，今年春節假期大陸主要城市二手房市場熱度也相對較高。貝殼研究院指出，一般春節期間二手房交易量較低，但今年春節二手房市場交易量比去年同期有明顯增加，同比增長超七成。其中，一線城市二手房交易量比去年同期微降3%，二線城市增98%，三線城市增65%。

據貝殼研究院分析，除了去年疫情可能導致的基數效應外，二三線城市房地產相關政策優化力度較大，加上房價調整到達一定階段，消費者看房意願被提振。這種熱度有望在今年一季度繼續釋放。

不過，龍年開端，新房市場熱度不及二手房市場。中指研究院18日發布的數據顯示，今年春節期間部分城市售樓處到訪量有所提升，但實際成交較為平淡。根據中指數據，2024年春節假期期間，25個代表城市新房日均成交面積較去年春節假期下降約27%。

中指研究院認為，整體來看，春節期間各地新房成交表現較為平淡，購房者觀望情緒仍較重。

北京、深圳樓市在政策帶動下市場情緒出現回升，但成交端表現尚不明顯；上海、成都受出遊及返鄉影響，假期期間新房市場活躍度不足，預計節後逐漸回升，而青島、鄭州等地樓市短期仍處於市場調整期。

諸葛數據研究中心也認為，2024年春節假期新房市場整體延續低溫態勢。據該機構監測，2024年春節假期，重點10城新建商品住宅日均成交30套，較去年春節假期下降13.58%。該機構認為，新房市場熱度較低的原因在於當前市場信心仍在緩慢修復，同時新房交付風險壓力或持續影響成交周期，購房觀望情緒仍存。