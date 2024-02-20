陸二三線城市 二手房交易大增

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
機構數據顯示，龍年春節期間大陸多地二手房市場迎開門紅。圖為行人走過上海市江蘇路上的一家房屋仲介所。（新華社）
機構數據顯示，龍年春節期間大陸多地二手房市場迎開門紅。圖為行人走過上海市江蘇路上的一家房屋仲介所。（新華社）

龍年春節假期，中國大陸多地二手房市場成交活躍。

中新社報導，貝殼研究院18日發布的統計數據顯示，2024年春節假期，大陸重點50個城市二手房看房量和交易量水平比2023年春節有大幅回升。

大陸2024年春節假期共8天（2024年2月10日至17日），按日均統計，一線城市比去年春節（2023年1月21日至27日）增加90%，僅略低於2021年；二線城市增加180%，三線城市增加140%，均大幅超過2022年和2023年。

與去年同期（2023年2月10日至17日）相比，今年春節假期大陸主要城市二手房市場熱度也相對較高。貝殼研究院指出，一般春節期間二手房交易量較低，但今年春節二手房市場交易量比去年同期有明顯增加，同比增長超七成。其中，一線城市二手房交易量比去年同期微降3%，二線城市增98%，三線城市增65%。

據貝殼研究院分析，除了去年疫情可能導致的基數效應外，二三線城市房地產相關政策優化力度較大，加上房價調整到達一定階段，消費者看房意願被提振。這種熱度有望在今年一季度繼續釋放。

不過，龍年開端，新房市場熱度不及二手房市場。中指研究院18日發布的數據顯示，今年春節期間部分城市售樓處到訪量有所提升，但實際成交較為平淡。根據中指數據，2024年春節假期期間，25個代表城市新房日均成交面積較去年春節假期下降約27%。

中指研究院認為，整體來看，春節期間各地新房成交表現較為平淡，購房者觀望情緒仍較重。

北京、深圳樓市在政策帶動下市場情緒出現回升，但成交端表現尚不明顯；上海、成都受出遊及返鄉影響，假期期間新房市場活躍度不足，預計節後逐漸回升，而青島、鄭州等地樓市短期仍處於市場調整期。

諸葛數據研究中心也認為，2024年春節假期新房市場整體延續低溫態勢。據該機構監測，2024年春節假期，重點10城新建商品住宅日均成交30套，較去年春節假期下降13.58%。該機構認為，新房市場熱度較低的原因在於當前市場信心仍在緩慢修復，同時新房交付風險壓力或持續影響成交周期，購房觀望情緒仍存。

二手房 情緒 春節

延伸閱讀

春節效應發威 發卡大行國泰世華銀元月簽帳金額破600億

大樂透頭獎1注獨得 億元獎落「這縣市」！百萬大紅包剩61組

不斷更新／2024致富密碼「龍底加」！大樂透春節加碼19天 獎號看過來

戰勝「過年肥」，劉怡里推薦「52輕斷食」！年後減肥三餐菜單照著吃

相關新聞

陸二三線城市 二手房交易大增

龍年春節假期，中國大陸多地二手房市場成交活躍。

海南島免稅品 春節熱銷近25億元

2024年春節假期海南離島免稅銷售火爆。據海口海關18日統計顯示，2月10日至17日，海口海關共監管離島免稅購物金額24...

上海浦東簽約7項目 高端產業落地

作為上海強化「四大功能」的主戰場，農曆新春假期後的首個工作日，上海浦東新區落地了一系列助力功能提升的重大項目。

服務業轉型 安徽：加速20項工程落地

「安徽將加快實施20項重大工程，助力服務業高質量發展。到2027年，安徽服務業增加值將達到3.5兆元（人民幣，下同）。」...

兆元活水 助廣東產業升級

2月18日，農曆龍年新春假期後的首個工作日，廣東省高質量發展大會在深圳舉行。數據顯示，廣東2023年製造業企業和科創企業...

小米汽車將上市 寧德時代揭秘電池高續航里程設計

小米汽車SU7即將量產上市，其搭載的寧德時代電池性能受到外界關注，寧德時代18日發布的一段視頻中，寧德時代的工程師首次揭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。