專家：嚴控IPO准入關卡

大陸證監會主席吳清18日至19日召開系列座談會，就加強資本市場監管、防範化解風險等聽取意見，並指與會專家、機構及投資者認為資本市場監管須「嚴之又嚴」，建議嚴控IPO准入關卡，加強上市公司全過程監管，從根本提高上市公司質量，推動更多中長期資金入市。

據大陸證監會網站19日新聞稿指出，本次證監會所召開系列座談會由春節前夕上任的證監會主席吳清和相關領導班子成員分別主持。還有，專家學者、中小投資者、上市公司、擬上市企業、證券基金經營機構、會計師律師事務所、私募機構、外資機構等方面代表參與座談。

文中寫到，與會代表聚焦當前市場關切的熱門議題以及限制資本市場長遠發展的體制機制與政策議題深入研討，認為資本市場健康發展直接關係億萬投資者的「錢袋子」，關係經濟社會發展大局，必須「嚴之又嚴抓監管」，匯聚合力強信心。建議嚴把IPO准入關，加強上市公司全過程監管，堅決出清不合格上市公司，從根本上提高上市公司質量，增加投資回報。

會議強調，要堅持以投資者為本的理念，規範各類交易行為，提升制度公平性。發展壯大專業投資力量，推動更多中長期資金入市。堅持市場化法治化方向，堅定不移深化資本市場改革，擴大制度型開放，夯實資本市場高品質發展的制度基礎。

與會代表提到，近期證監會嚴肅查處了一批財務造假、內幕交易案件，起到了很好的警示震懾效果。