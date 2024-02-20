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比亞迪降價 電動車市再開戰

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
不少大陸車廠見到比亞迪降價也正研究對策，不排除會跟進。圖為秦PLUS DM-i車型。（新華社）
不少大陸車廠見到比亞迪降價也正研究對策，不排除會跟進。圖為秦PLUS DM-i車型。（新華社）

比亞迪在春節過後就開啟降價模式，昨（19）日宣布，旗下秦PLUS榮耀版和驅逐艦05榮耀版兩款車型，起售價雙雙降至人民幣7.98萬元（約新台幣34.8萬元）起。其中，秦PLUS DM-i版本首次將價格殺入7萬以內（約新台幣30.5萬元），創同級車新低價。大陸電動車市場價格大戰再次開打。

比亞迪公司董事長兼總裁王傳福18日才表示，預計今年電動車單月滲透率將超過50%。隔天比亞迪官方微博就宣布降價，秦PLUS榮耀版正式上市，DM-i版本的五款車型，官方指導價人民幣7.98萬元至12.58萬元，首次進入人民幣7萬區間（台幣30.5萬元）；EV版本五款車型，官方指導價人民幣10.98萬元至13.98萬元，殺入人民幣10萬區間。

對比市場上主流合資燃油的價格，此番降價之後，秦PLUS榮耀版的起售版創造業內同級插電式混合動力轎車價格的新低，已與別克、長安等合資與自主燃油轎車價格接近，象徵正式開啟「電比油低」新時代。不少大陸車廠見到比亞迪價降也正研究對策，不排除會跟進。

第一財經引述比亞迪一門市總經理表示，在降價消息後已接到三通諮詢相關產品降價資訊的消費者電話。另一家比亞迪4S店銷售人員則稱，兩款新車上市前夕已有不少客戶收到消息並於上市當天下訂，「儘管正值春節假期返工第二天，但接待新車試駕客戶已八組。」

王傳福18日在廣東省高質量發展大會上說：「新能源汽車發展只會愈跑愈快，不會給我們停下來、慢下來、喘口氣的機會。」未來汽車產業將面臨三大發展機遇：一是汽車電動化進一步深入，大陸電動車滲透率將持續增長；二是大陸汽車高端品牌發力；三是出口加速。

比亞迪此前公告，去年12月銷售34.1萬輛，年增45%。全年銷售302.4萬輛，年增61.9%，超額完成年初定下的300萬輛目標。

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