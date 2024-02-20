LV部分商品售價 調漲

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

精品品牌Louis Vuitton於19日起調漲部分產品在中國大陸市場售價，平均漲幅在6%左右。

中證報報導，LV官方客服人員證實，目前LV部分產品確實有調整，線上及線下均同步更新。LVMH首席財務官Jean-Jacques Guiony日前表示，中國顧客數量是2019年的兩倍。LV和Dior（迪奧）正考慮在中國開設更大店面。

南方都市報報導，LV官方客服指出，官網價格已調整，部分產品價格有變動，具體變動以官網售價為準。報導引用大陸網友在社交平台上曬出價格來看，漲幅在4%到6%之間，涉及多個產品。其中，Carryall中號手袋漲至人民幣2.15萬元，漲幅4%。頗受歡迎的NONO BB 手袋由人民幣1.52萬元漲至1.62萬元，漲幅6%。

LVMH集團今年1月發布2023年報顯示，從區域來看，亞洲地區仍是LVMH最大的市場。包含中國大陸在內的亞洲地區營收為267.07億歐元，佔總營收的31%，2022年則為30%。

Jean-Jacques Guiony透露，大陸顧客數上升，來自遊客的業務佔比相對下降，但這部分收入仍與之前持平。意味大陸國內的購買量大幅增長。LV在大陸持續漲價。上次漲價落在五個月前，Louis Vuitton去年9月上調大陸市場部分產品價格，幅度在3%至13%之間，Speedy20將漲至人民幣1.83萬元。

LV 人民幣 售價

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