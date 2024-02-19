大陸A股龍年開市「開門紅」 滬指一度收復2900點

由王家衛執導的第一部電視劇《繁花》日前在中國大陸掀起一波收視熱潮，許多人從王家衛的鏡頭看到過往十里洋場那個人人追逐著名利、追逐夢想的美好年代。但隨後浦東國際機場則是發生一起持續僅一周的網約車禁令鬧劇，化名「江楓」的上海政治學者認為這起事件，具體而微象徵著一種反市場經濟的、權力主導的「內循環」經濟模式正在成為中國模式的主流。

2024-02-19 06:00