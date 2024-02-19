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大陸A股龍年開市「開門紅」 滬指一度收復2900點

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸A股19日龍年首個交易日喜迎「開盤紅」。（中新社）
大陸A股19日龍年首個交易日喜迎「開盤紅」。（中新社）

大陸股市在新春長假後首個交易日，紅盤高開。19日，A股上證指數開市報2,886點，上漲20點或0.72%；深成指開市報8,957點，升136點或1.55%；滬深300指數開市報3,393點，升28點或0.84%。

據大陸文化和旅遊部統計，今年春節假期間，大陸全國國內旅遊出遊4.74億人次，按年成長34.3%；國內遊客出遊總花費達人民幣6,326.87億元，年增47.3%。消息帶動酒店旅遊類股19日大漲逾3%，傳媒娛樂股升幅也逾2%。

19日約10時30分，滬指已收復2,900點，但隨後漲幅又收斂。

中國證監會新任主席吳清本月7日上任後，除夕當天就宣布查辦招商證券多名從業人員買賣股票等違法違規行為。

資深市場人士洪榕表示，從嚴打擊內幕交易，打擊欺詐發行，把好上市公司入口關，杜絕「財務造假」，從制度源頭壓縮違法亂紀的操作空間，有助於提振投資者信心。維持市場供需平衡 ，建設A股市場合理生態，A股有望走出中國資產重估式行情。

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