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陸股龍年開紅盤 三大指數全面走揚

聯合報／ 大陸中心／即時報導
陸股19日新春開紅盤，三大指數全面高開。（法新社）
陸股19日新春開紅盤，三大指數全面高開。（法新社）

陸股19日新春開紅盤，三大指數全面高開。滬指高開0.72%，深成指漲1.55%，創業板指漲1.51%。受春節期間大陸民眾出遊意願高漲，出遊人次和出遊總花費等多項指標創歷史新高激勵，旅遊股表現尤其亮眼，中國中免漲幅逾6%。

據新浪財經消息，中金公司表示，大陸今年春節假期長達8天，加上去年春節受疫情擾動而抑制的返鄉或出遊需求在今年釋放，都對今年假期的總消費形成一定支撐。

但中金公司也指出，值得關注的是，近一年來，消費數據呈現出假期消費景氣而總體消費平淡的分化特徵，這種分化可能與疫後消費的非對稱恢復有關，同時也反映在有效需求不足的背景下，居民消費可能會選擇在假期窗口集中釋放。未來消費能否持續改善，仍取決於經濟內生動能的恢復，需關注穩增長政策的出台和落地情況。

野村中國首席經濟學家陸挺指出，2024年中國經濟在挑戰中蘊含希望。今年房地產市場或迎來開始出清的機會。出清的關鍵是保交付，這很難依靠商業銀行、地方政府和開發商就能完成，而是需要中共中央通過量化寬鬆的貨幣政策來推進。2024年中美利差收窄、人民幣匯率貶值壓力減小，中共中央將有更大空間來推出相關政策。

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