陸拚智慧物流 去年貸出400億人民幣

根據大陸國家開發銀行消息，2023年該行聚焦物流樞紐、骨幹冷鏈物流基地、物資儲備等重點領域，加大中長期融資支持力度，全年發放物流流通行業中長期貸款超400億元（人民幣，下同）。

中新社報導，據介紹，大陸國家開發銀行制定專門工作方案，聚焦物流樞紐承載城市和骨幹冷鏈物流基地承載城市內的重點物流項目，支持「四橫五縱、兩沿十廊」物流大通道、「四橫四縱」冷鏈物流骨幹通道網絡等建設，通過優化信貸資源配置和差異化信貸政策，提供以中長期貸款為主的全面金融服務，助力構建「通道+樞紐+網絡」現代物流運行體系。

其中，大陸國家開發銀行陝西分行積極發揮融資融智優勢，助力陝西寶雞港務區加快建設國家物流樞紐經濟示範區和一帶一路重要內陸港。作為陝西省內重要工業城市，寶雞原材料產品生產運輸十分繁忙。寶雞港務區國家生產服務型物流樞紐建成後，預計到2025年，每年將完成物流作業量1200萬噸左右，帶動降低物流費用10億元左右。

智慧物流是信息技術與現代物流業深度融合的新興領域。2023年，大陸國家開發銀行北京分行牽頭組建銀團並發放1.4億元貸款支持北京東南高速公路智慧物流港項目（一期）建設。今年9月底，項目將建成投產，屆時，一個採用智能導航、無人駕駛、BIM（建築信息模型）及數位孿生、物聯網、區塊鏈、多系統聯動等頂尖技術的智慧物流園將登場，形成車少、人少、垃圾少、經濟效益高的智慧物流供應鏈。