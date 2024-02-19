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上海春節報喜 消費增長11.9%

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

據消費市場大數據實驗室（上海）17日發布的監測數據，春節（2月9日至16日）8天，上海市線上線下消費金額569億元（人民幣，下同），監測35個商圈的線下客流總量2873萬人次，比去年農曆同期增長11.9%。

中新社報導，另據銀聯商務大數據監測，春節期間，上海外來消費金額為155.5億元，次數高達1445.8萬人次，較去年農曆同期分別增長21.6%和41.8%。江蘇來滬消費占外來消費比重最高，達到20.2%，與浙江、廣東、山東和安徽排名外來消費占比的前5位。

監測顯示，春節期間上海餐飲業消費金額59.3億元，比去年農曆同期增長16.3%。老字號餐飲企業銷售額漲勢喜人，上海老飯店、綠波廊、杏花樓、新雅等14家企業，節日期間銷售額3754萬元，比去年農曆同期增長30.1%。

受到熱播電視劇「繁花」影響，黃河路、和平飯店等成為遊客熱門打卡地，和平飯店銷售額比2019年農曆同期增長超過60%。

黃金珠寶也是上海今年春節期間的營銷寵兒。例如，豫園商城、新世界城兩家商場的黃金珠寶合計銷售額比去年農曆同期增長超過16%，新世界大丸百貨黃金珠寶銷售額同比增逾13%。 　　春節期間，上海市跨年迎新購物季正在進行，滬上各大商業企業紛紛推出龍年美陳、新春市集、年貨大禮、民俗表演等各具特色、豐富多彩的促消費活動，商圈、商街、商場處處洋溢著濃濃的海派年味。

上海 春節 飯店

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