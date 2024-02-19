陸5國銀 放貸14兆救房市

大陸政府為挽救陷入債務危機的房地產業，推出專案融資白名單措施，陸媒報導，五家大型國有銀行承接逾八二○○個住宅項目陸續發放貸款，專家預估，貸款總額可能達到人民幣三點二兆元（約台幣十四兆元）。

澎湃新聞報導，據公開訊息，大陸工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行五家國有銀行，目前獲取、對接超過八二○○個項目。

美國之音報導，所謂對接項目是大陸監管機構一月公布的「白名單」計畫的一部分，目的是選擇一批品質較好的房地產項目，由國銀提供貸款，向深陷債務危機的房地產業注入流動性。

報導指出，這也反映出大陸房地產市場債務危機的嚴重程度，以及它對整體大陸經濟的影響都超出北京當局原先的估計，已到了不出手不行地步。

路透報導，香港銀河–聯昌證券中國研究部主管鄭懷武認為，白名單項目進展速度比預期快，顯示監管部門這次向銀行施加了很大的壓力，要求它們向開發商提供貸款。