聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸5國銀 放貸14兆救房市

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

大陸政府為挽救陷入債務危機房地產業，推出專案融資白名單措施，陸媒報導，五家大型國有銀行承接逾八二○○個住宅項目陸續發放貸款，專家預估，貸款總額可能達到人民幣三點二兆元（約台幣十四兆元）。

澎湃新聞報導，據公開訊息，大陸工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行五家國有銀行，目前獲取、對接超過八二○○個項目。

美國之音報導，所謂對接項目是大陸監管機構一月公布的「白名單」計畫的一部分，目的是選擇一批品質較好的房地產項目，由國銀提供貸款，向深陷債務危機的房地產業注入流動性。

報導指出，這也反映出大陸房地產市場債務危機的嚴重程度，以及它對整體大陸經濟的影響都超出北京當局原先的估計，已到了不出手不行地步。

路透報導，香港銀河–聯昌證券中國研究部主管鄭懷武認為，白名單項目進展速度比預期快，顯示監管部門這次向銀行施加了很大的壓力，要求它們向開發商提供貸款。

債務危機 北京 房地產

延伸閱讀

盼中烏關係正常發展！王毅會見烏克蘭外長 稱大陸堅持勸和促談

達6,327億人民幣！大陸春節期間旅遊支出創新高 票房收入也大增

最熱春節旅遊假期！大陸出遊達4.74億人次 出境創近4年峰值「陸客最愛去這」

相關新聞

陸製客機C919 明登新加坡航展

大陸國產客機C919動作頻頻。歷經近6小時、約4200公里的飛行，中國東方航空首架C919大型客機17日凌晨1時49分飛...

陸5國銀 放貸14兆救房市

大陸政府為挽救陷入債務危機的房地產業，推出專案融資白名單措施，陸媒報導，五家大型國有銀行承接逾八二○○個住宅項目陸續發放...

兩岸微流行／推廣買綠電 陸納地方考核

大陸正以更大力度推進節能降碳。大陸發改委等三部門二月初發布「關於加強綠色電力證書與節能降碳政策銜接大力促進非化石能源消費...

上海春節報喜 消費增長11.9%

據消費市場大數據實驗室（上海）17日發布的監測數據，春節（2月9日至16日）8天，上海市線上線下消費金額569億元（人民...

陸拚智慧物流 去年貸出400億人民幣

根據大陸國家開發銀行消息，2023年該行聚焦物流樞紐、骨幹冷鏈物流基地、物資儲備等重點領域，加大中長期融資支持力度，全年...

下一個威馬汽車？傳大陸高合汽車停工停產半年 取消年終還降薪

界面新聞報導，鎖定高端車款的大陸造車新勢力高合汽車18日召開內部大會，宣布即日起將停工停產六個月。內部人士稱在3月15日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。