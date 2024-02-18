退出中國大陸市場後 傳英國晶片公司Graphcore考慮出售

集微網消息，2023年11月，市場消息稱英國晶片設計公司Graphcore將解雇在中國的大部分員工，並停止在中國的銷售，該公司證實了這一決定。據業內人士最新透露，Graphcore正在考慮出售給外國買家。

業內消息稱，Graphcore一直在與主要科技公司進行談判，尋求融資以彌補不斷增長的虧損，Graphcore的一些大投資者已經提高了他們所持股份的價值，預計這筆交易將超過5億美元。

英國AI晶片獨角獸Graphcore成立於2016年，生產稱為智能處理器單元（IPU）的人工智慧（AI）晶片，旨在挑戰英偉達。由於英偉達的設備需求量很大，投資者們紛紛向這家初創公司注入資金，尋找替代英偉達的可行方案。2020年，Graphcore以28億美元的估值籌集2.22億美元，使其成為英國最有前途的初創公司之一。但Graphcore一直難以獲得商業吸引力，該公司去年在銷售額下降46%、虧損加劇後，表示需要新的資金。