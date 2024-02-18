經濟差、欠薪資 陸勞工抗議升溫

中國經濟情勢不佳加上勞動條件惡化，勞工抗議行動有升溫趨勢。美國之音報導，去年第四季中國勞工抗議活動較前年同期增加至少兩倍。另一方面，截至二月三日，今年已至少有一八三起抗議活動。

報導稱，從去年八月以來，中國的勞工抗議活動迅速增加，原因和惡劣的勞動條件，以及中國持續性的經濟困難有關。

報導分別引述人權組織自由之家、中國勞工通訊的數據指出，二○二三年第四季可統計的中國勞工抗議活動至少有七七七起，而對比二○二二年同期的二四五起，增加了兩倍以上。

另，從今年一月一日至二月三日期間，中國至少又發生了一八三起抗議活動，其中僅廣東省就發生了四十起。

報導引述自由之家旗下的「中國異議監測」資料庫研究主任史雷坦表示，工人們的抗議活動通常與工資糾紛和職業安全有關，這些事件顯示，「中國勞工保護相關法令執法不力，以及完全缺乏獨立有效的工會」。

在美國創辦非營利組織「中國勞工觀察」的李強指出，中國經濟放緩外，房地產業的財務問題和製造業訂單減少也是一大因素，「高層次的經濟問題最終為今年勞工抗議活動的增加打下了基礎」。

他提到，許多農民工與雇主之間通常沒有簽訂具有法律約束力的合約，他們受到房地產業崩潰的打擊尤為嚴重。

史雷坦也提到，考慮到中國房地產行業面臨的主要困難，建築工人是特別有可能參與抗議的一群人。

李強指出，過去中國政府每年都會投入資金，以緩解企業的資金壓力，並在年底前盡量減少拖欠工資，然而隨著中國政府，尤其是地方政府面臨財政壓力，情況發生了變化，「現在地方政府的預算短缺，使他們無法協助農民工。」