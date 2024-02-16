陸籍漁船拒檢翻覆2死 金門地檢今晚加班驗屍釐清死因

大陸漁船在金門北碇島海域越界捕魚被金門海巡隊驅離，造成2名漁民落海死亡事件，升溫成兩岸政治議題。金門海巡隊今日傍晚已向金門地檢署報驗，並在晚間8點多，由檢察官加班進行第一次相驗；至於2名生還漁工的筆錄，金門海巡隊今天下午也已完成，並函送金門地檢署接受檢察官進一步偵訊。

這起意外事件，引起國內外關注，由於2名落海死亡的漁民一直等不到家屬，金門海巡隊在今日傍晚向地檢署報驗，金門地檢署主任檢察官施家榮表示，今晚8點多已派檢察官加班進行第一次相驗，若家屬過來時有疑慮，還可以驗第二次。 至於是否進行解剖，將等詢問家屬意見再做決定。

施家榮說，由於今晚安排相驗的有2位漁工大體及另一件僑生車禍死亡的案子，相驗時間會拖得比較久，但「掛保證」，今晚一定會驗完。

另外，金門紅十字會總幹事呂忠飛表示，意外身亡的于姓船長的胞姊與姊夫、來姓船員的女兒女婿等親屬都已經從四川或重慶到大陸圍頭地區會合，與當地的官方與船東開會研商，他近期可能也會赴圍頭一趟，與家屬們碰面，看是否能先取得ＤＮＡ，協助後續驗屍等事宜。