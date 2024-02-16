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陸籍漁船拒檢翻覆2死 金門地檢今晚加班驗屍釐清死因

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
第九海巡隊cp1051艇前天發現一艘陸籍船越界，隨即執行驅離，沒想到陸籍快艇翻覆釀2死。圖／金門海巡隊提供
第九海巡隊cp1051艇前天發現一艘陸籍船越界，隨即執行驅離，沒想到陸籍快艇翻覆釀2死。圖／金門海巡隊提供

大陸漁船在金門北碇島海域越界捕魚被金門海巡隊驅離，造成2名漁民落海死亡事件，升溫成兩岸政治議題。金門海巡隊今日傍晚已向金門地檢署報驗，並在晚間8點多，由檢察官加班進行第一次相驗；至於2名生還漁工的筆錄，金門海巡隊今天下午也已完成，並函送金門地檢署接受檢察官進一步偵訊。

這起意外事件，引起國內外關注，由於2名落海死亡的漁民一直等不到家屬，金門海巡隊在今日傍晚向地檢署報驗，金門地檢署主任檢察官施家榮表示，今晚8點多已派檢察官加班進行第一次相驗，若家屬過來時有疑慮，還可以驗第二次。 至於是否進行解剖，將等詢問家屬意見再做決定。

施家榮說，由於今晚安排相驗的有2位漁工大體及另一件僑生車禍死亡的案子，相驗時間會拖得比較久，但「掛保證」，今晚一定會驗完。

另外，金門紅十字會總幹事呂忠飛表示，意外身亡的于姓船長的胞姊與姊夫、來姓船員的女兒女婿等親屬都已經從四川或重慶到大陸圍頭地區會合，與當地的官方與船東開會研商，他近期可能也會赴圍頭一趟，與家屬們碰面，看是否能先取得ＤＮＡ，協助後續驗屍等事宜。

呂忠飛也透露，明天他也將會到金門海巡隊探視2名生還的漁民，實際瞭解兩人的實際狀況，並將他們的現況轉知給大陸晉江紅十字會與圍頭地區的村委幹部等，讓他們放心。

中國大陸漁船翻覆致2死案，點燃大陸輿論對台灣的怒火。圖為金門海巡隊將船拖回料羅碼頭。記者蔡家蓁／攝影
中國大陸漁船翻覆致2死案，點燃大陸輿論對台灣的怒火。圖為金門海巡隊將船拖回料羅碼頭。記者蔡家蓁／攝影
金門地檢署主任檢察官施家榮表示，2名落海死亡的漁民今晚8點多已派檢察官加班進行第一次相驗，至於是否進行解剖，將等詢問家屬意見再做決定。記者蔡家蓁／攝影
金門地檢署主任檢察官施家榮表示，2名落海死亡的漁民今晚8點多已派檢察官加班進行第一次相驗，至於是否進行解剖，將等詢問家屬意見再做決定。記者蔡家蓁／攝影
第九海巡隊昨將翻覆的大陸快艇拖回料羅碼頭，海巡署已派專案小組抵達金門，釐清事發經過。記者蔡家蓁／攝影
第九海巡隊昨將翻覆的大陸快艇拖回料羅碼頭，海巡署已派專案小組抵達金門，釐清事發經過。記者蔡家蓁／攝影

檢察官 海巡 金門

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