陸船越界翻覆2死 海基會已聯繫上家屬近日赴金門

大陸一艘快艇14日在金門附近海域越界捕魚，因躲避台灣海巡隊查緝翻覆，船上4人全落海，其中2人死亡，事件引起兩岸高度關注。據了解，海基會15日已發函大陸海協會，目前已聯繫上4名船員的家屬，近日將安排家屬赴金門了解事情原委，並提供人道方面協助。

知情人士表示，事發後，海基會接到陸委會的委託後，已於15日發函給大陸海協會，除了表達哀悼之意，也說明事件過程，並表明希望協助處理此事件。儘管兩岸氣氛不佳，對岸「已讀不回」但「有處理」，已透過台商及大陸地方單位，聯繫上4位船員的家屬。

據了解，家屬可能會從廈門經由小三通前往金門，目前通關入境作業仍在協調當中。

知情人士說，由於海基會對急難救助協處，以及接待大陸人士比較有經驗，海基會將派員前往金門，協助家屬了解事情原委，對於不幸罹難的兩名船員，也會做好人道方面的協助。