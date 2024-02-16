大陸台商春節聯誼 蔡英文：持續尋求兩岸對話可能

海基會「2024大陸台商春節活動」 16日在台北圓山大飯店舉辦，總統蔡英文任內最後一次參加，她在致詞時表示，維護區域跟台灣和平穩定的現狀，不僅是當前國際共識也是兩岸共同的責任，更是全體國人的期待，在對等尊嚴前提下，我們從未停下腳步，持續尋求兩岸對話可能，希望能逐步恢復雙邊有序的交流。

「2024大陸台商春節活動」首次在疫情後回歸圓山大飯店舉辦，大陸各地台商會長約250人與會，加上工商團體代表和經濟部、陸委會、海基會等各部會官員，共約近450人出席。

蔡英文首先表示，上個月初，我們共同完成本次的總統以及立委選舉，再次向國際社會展現台灣成熟的民主，同時也向各國傳達未來的台灣會繼續穩健走向世界。

她說，台商一直是台灣經濟發展的關鍵推手，要特別感謝各位台商好朋友，在過去8年面對全球經濟變局，能與時俱進，和政府攜手合作、分散市場、布局全球，不僅讓兩岸經貿關係變得更健康有序，也大幅提升台灣經濟的競爭力。

蔡英文接著談及國際局勢起伏，以及台灣持續推動各項基礎建設、改善投資環境，全方位的拓展對外經貿關係，和現在許多國際大廠加碼投資台灣等，邀請在場台商朋友，趁著這次回台灣的機會尋找發展契機，並請海基會及相關部會，共同做台商的後盾，打造發展利基，協助台商展開國際市場的布局。

就兩岸關係，蔡英文說，我知道大家都很關心兩岸發展維護區域跟台海穩定的現狀，不僅是當前國際共識也是兩岸共同的責任，更是全體國人的期待。我們一直致力維護台灣的民主自由，和國際盟友並肩同行，自信走向世界，在對等尊嚴前提下，我們從未停下腳步，持續尋求兩岸對話可能，希望能逐步恢復雙邊有序的交流，增進兩岸人民的福祉，共同創造區域的和平及繁榮。