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陸將在港設國際調解院

經濟日報／ 記者廖士鋒／綜合報導

大陸發起的政府間國際法律組織「國際調解院」，近日確定總部將於香港設立，香港律政司長林定國強調，建成後的國際調解院將是世界上首個專門以調解方式解決國際爭端的政府間國際法律組織，也將是首個總部設址香港的政府間國際組織。

林定國14日在臉書官方帳號發文提到，國際調解院將落戶香港，月底將會就改建「舊灣仔警署」為國際調解院的工程，向香港立法會工務小組作進一步解釋並爭取議員支持。

他強調，建成後的國際調解院對現有爭端解決機構和方式形成有益補充，為和平解決國際爭端提供新的選擇。

此前「國際調解院」籌備辦公室2023年2月16日在香港成立，當時的大陸外長秦剛表示，這是世界上首個專門已調解方式解決國際爭端的政府間國際法律組織，將「超越司法和仲裁你輸我贏的侷限性，為各國和平解決國際爭端提供新的選擇」。

司法 立法會 香港

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