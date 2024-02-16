大賣空貝瑞加碼阿里京東

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

大陸A股近年表現不佳，連帶影響外資對中概股信心。但電影「大賣空」本尊貝瑞（Michael Burry）近幾月加碼押注大陸科技巨擘阿里巴巴集團與京東。此外，據美國證監會13F報告，加拿大養老金計劃投資委員會（CPPIB）去年第4季亦增持阿里巴巴等中概股。上述舉措顯示，外資機構正在大幅「抄底」中概股。

美國證監會13F報告顯示，CCPIB上季淨買入360萬股阿里巴巴ADS，相當於市值約2.79億美元，季內阿里巴巴股價累跌11%。此外，貝瑞創立的對沖基金Scion Asset Management LLC，去年第4季增持阿里巴巴2.5萬股阿里ADS，總持股至7.5萬股ADS，市值581萬美元，占其資產的6.1%，為其最大持股。

而上述兩大機構也同時增持許多中概股。Scio增持京東7.5萬股，總持倉至20萬股，市值為578萬美元；CPPIB去年第4季新買入理想汽車170萬股，市值6,360萬美元；新買入京東133萬股，市值3,830萬美元；新買入網易29.1萬股，市值2,710萬美元。

還有機構增持阿里股份，索羅斯基金管理公司（Soros Fund Management）去年第4季增加87.5%的阿里巴巴股票；對沖基金Appaloosa將阿里巴巴持倉增加20%。

多家外資機構看好阿里後市，高盛認為，阿里巴巴目前市值僅反映淘寶天貓價值，而未將大陸排名第一的公共雲（阿里雲）和國際業務納入考量。

外資 美國 阿里巴巴股

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