陸連8年扮德最大貿易夥伴

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

德國聯邦統計局14日公布的數據，2023年德國和中國的雙邊貿易額為2531億歐元，中國連續第八年成為德國最重要的貿易夥伴。

中新社報導，數據顯示，與2022年相比，2023年中德雙邊貿易額下降15.5%。其中，2023年德國從中國進口額為1557億歐元，同比下降19.2%；德國向中國出口額為973億歐元，同比下降8.8%。 　　

過去數十年，在德國最重要進口來源地排名中，中國1980年位列第35位，1990年排名上升至第14位，2015年以來中國一直是德國進口產品最多的國家。 　　

數據還顯示，2023年德國和美國、德國和荷蘭雙邊貿易額位列第二和第三，分別為2523億歐元和2148億歐元。

聯邦統計局表示，2023年德國出口額15624億歐元，同比下降2.0%；進口額13528億歐元，同比下降10.1%。德國當年實現貿易順差2096億歐元，同比增加了一倍多。

德國 荷蘭

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