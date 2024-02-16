陸連8年扮德最大貿易夥伴
據德國聯邦統計局14日公布的數據，2023年德國和中國的雙邊貿易額為2531億歐元，中國連續第八年成為德國最重要的貿易夥伴。
中新社報導，數據顯示，與2022年相比，2023年中德雙邊貿易額下降15.5%。其中，2023年德國從中國進口額為1557億歐元，同比下降19.2%；德國向中國出口額為973億歐元，同比下降8.8%。
過去數十年，在德國最重要進口來源地排名中，中國1980年位列第35位，1990年排名上升至第14位，2015年以來中國一直是德國進口產品最多的國家。
數據還顯示，2023年德國和美國、德國和荷蘭雙邊貿易額位列第二和第三，分別為2523億歐元和2148億歐元。
聯邦統計局表示，2023年德國出口額15624億歐元，同比下降2.0%；進口額13528億歐元，同比下降10.1%。德國當年實現貿易順差2096億歐元，同比增加了一倍多。
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