乘用車市價格戰 打不停

1月大陸乘用車市場零售量達到203.5萬輛，雖然較去年同期增長57.4%，但相較前月卻大減13.9%，其中，自主、合資、豪華品牌零售量月減幅均出現兩位數下滑。對於今年大陸車市走勢，專家認為，激烈的市場競爭在今年仍將持續，其中，純電動車成為目前車市增長壓力較大的細分市場。

大陸車企去年底年末衝刺及地方促消費共同推動車市增量火爆，單月零售高達近240萬輛。但隨之帶來的透支效應，也讓今年首月車市回歸常態。

其中，1月電動車銷售熱度明顯回落，據多家車企公布交付量，造車新勢力蔚來、小鵬、理想與零跑1月銷量較前月分別減少44%、58%、38%與34%，呈雙位數下降，面臨「開局黑」。比亞迪1月交付量為20萬1,493輛，雖較去年同期增長33.1％，但較去年12月則出現40.9％的月減幅。

「由於去年12月衝刺力度很猛，2024年車市開局壓力較大」，大陸全國乘用車市場聯席會（乘聯會）秘書長崔東樹表示，2024年市場價格戰仍將激烈。

崔東樹指出，近期乘用車市場價格戰的根本原因是新技術取代舊技術。在新能源車對燃油車的替代過程中，在建立市場新秩序過程中，新老廠商替代競爭激烈，預計這一過程會持續幾年時間，直到新的格局形成。

崔東樹進一步表示，隨著大陸新能源車的滲透率快速提升，傳統燃油車市場規模逐步縮小，龐大的傳統產能與逐步萎縮的燃油車市場的矛盾帶來更激烈的價格戰。規模決定成本和企業生存狀態，多數廠商優先保市占，必然帶來價格競爭的進一步加劇。

專家預測，2024大陸車企仍將利用價格戰來促進銷量。威爾森高級行業分析師張一夫預測今年價格更激烈競爭情況下，車企「賠本賺吆喝」將成為一種常態。業內人士表示，若今年再掀起大規模降價潮，則將有一大批新能源車企很難經營下去。

彭博全球環境基金（BNEF）發表預測報告指出，大陸電動汽車在2024年銷量將不會超過1,000萬，其增速明顯放緩，除全球歐美能源政策影響外，當發達地區汽車保有量達到一定程度後，電動車銷量增速也會呈現出一定幅度的降低，加上消費市場持續低迷，該用的政策手段在去年已用盡，消費者購物慾望也會走低。