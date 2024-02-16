陸五大銀行 加速房市白名單融資

為救大陸房市，春節期間，大陸城市房地產融資協調機制仍正常運作。據工、農、中、建、交五大國有銀行最新披露，其對接的房地產融資「白名單」項目已逾8000個。

中新社報導，自1月30日各地推送項目清單以來，截至2月13日，交通銀行已獲取、對接清單項目1442個，並已對其中部分項目投放貸款。交行青島分行在收到第一批項目名單後，僅用3天便實現清單內首個項目投放落地。

中國建設銀行13日表示，自1月底收到首批名單以來，該行已對接項目2000多個，已審批項目近百個，已審批待投放金額200多億元（人民幣，下同）。近日，建設銀行北京、福建、安徽、河南等分行已實現對5個項目的投放，投放金額近30億元。

中國銀行12日更新工作進度條稱，截至目前，已推進超過110個項目的審批工作，合計金額約550億元，其中，已審批完成項目共75個，合計金額近400億元。

中國農業銀行11日披露，截至目前，該行已累計對接協調機制項目2700餘個，自1月26日國家金融監督管理總局召開專題會議以來，新審批項目超過10個，審批貸款近50億元。貸款項目主體中，民營企業等非國有企業占比超過80%，項目類型以滿足剛需和改善型需求住宅為主。

此前，中國工商銀行表示，截至2月8日，該行已對接2000餘個項目，並率先實現對多個城市多個項目的貸款投放，既包括國有房企，也包括民營房企，一視同仁滿足不同所有制房企合理融資需求。

除國有大行外，興業銀行、光大銀行、招商銀行等股份制銀行亦於春節期間公布跟進白名單項目的最新情況。業內專家稱，作為破解房地產項目融資難題、穩定房地產融資的創新舉措，城市房地產融資協調機制以支持項目建設為中心，貸款資金專款專用、封閉管理，能夠精準、有效支持項目建設與交付，有助於滿足房地產項目合理融資需求，維護購房人合法權益，提升市場信心與活力。