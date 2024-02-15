持續向民間資本推介 發改委：加大支持民間投資

中國大陸國家發展改革委近日表示，今年將持續做好向民間資本推介項目，加大對重點民間投資項目的支持力度，規範實施政府和社會資本合作，鼓勵民間投資項目發行基礎設施領域不動產投資信託基金，進一步激發民間投資活力。

新華社報導，民間投資是民營經濟發展的重要物質基礎。大陸國家發展改革委法規司司長孟瑋介紹，將從各地重點民間投資項目中，常態化篩選一批符合政策要求、投資規模大、示範性強的項目，納入大陸全國重點民間投資項目庫。同時，向銀行等金融機構推介項目，加大融資支持。

此外，將把符合條件的項目納入大陸國家重大項目用地保障機制，加強土地要素保障；推動各地協調聯動，加快前期手續辦理。

「我們將抓緊出台特許經營管理辦法、特許經營方案編寫大綱、特許經營協議範本等配套文件，搭建政府和社會資本合作項目資訊系統，做好統籌指導，切實拓寬民營企業參與基礎設施投資的空間，最大程度鼓勵民間資本參與政府和社會資本合作項目。」孟瑋說。