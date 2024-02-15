持續向民間資本推介 發改委：加大支持民間投資

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

中國大陸國家發展改革委近日表示，今年將持續做好向民間資本推介項目，加大對重點民間投資項目的支持力度，規範實施政府和社會資本合作，鼓勵民間投資項目發行基礎設施領域不動產投資信託基金，進一步激發民間投資活力。

新華社報導，民間投資是民營經濟發展的重要物質基礎。大陸國家發展改革委法規司司長孟瑋介紹，將從各地重點民間投資項目中，常態化篩選一批符合政策要求、投資規模大、示範性強的項目，納入大陸全國重點民間投資項目庫。同時，向銀行等金融機構推介項目，加大融資支持。

此外，將把符合條件的項目納入大陸國家重大項目用地保障機制，加強土地要素保障；推動各地協調聯動，加快前期手續辦理。

「我們將抓緊出台特許經營管理辦法、特許經營方案編寫大綱、特許經營協議範本等配套文件，搭建政府和社會資本合作項目資訊系統，做好統籌指導，切實拓寬民營企業參與基礎設施投資的空間，最大程度鼓勵民間資本參與政府和社會資本合作項目。」孟瑋說。

信託 機制

延伸閱讀

年後最重要…頭牙拜土地公！宋朝人拜鬼神「美食比紙錢更好用」

大陸女神鍾楚曦情人節認愛《奔跑》男星 網祝福高呼：體脂率最低情侶

香港春節酒店9成滿 大陸團客恢復至疫前2/3

經濟日報社論／賴政府起手式 首重財經政策

相關新聞

龍年首個交易日 港股止跌收紅

香港股市昨日龍年開紅盤，恒生指數低開高收，收盤上漲百分之零點八四。香港財政司長陳茂波信心喊話，港股或有些許「龍年效應」，...

陸春節電影票房旺 已破人民幣45億

據燈塔專業版數據，截至2月13日18時24分，2024年中國大陸電影春節檔（2月10日—2月17日）檔期總票房已突破45...

寵物經濟新招 帶毛孩跟團玩

90後成都市民葛女士帶著愛寵「小福」登上巴士熟練入座，等待出發。這隻不到1歲的史賓格犬已是第11次隨主人跟團出遊，此行目...

2020年以來首度正成長 陸商品條碼登記 增1964萬

根據中國物品編碼中心消息，據統計，2023年中國大陸登記使用商品條碼的消費品新增1964.0萬種，同比增長19.2%，這...

持續向民間資本推介 發改委：加大支持民間投資

中國大陸國家發展改革委近日表示，今年將持續做好向民間資本推介項目，加大對重點民間投資項目的支持力度，規範實施政府和社會資...

安徽固鎮 台資企業3大產業成形

「目前園區內已有7家建好廠房，待安裝設備，一家廠房將於今年6月建成，這8家台資企業在集中區域建設，形成了產業集聚發展的自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。