安徽固鎮 台資企業3大產業成形

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

「目前園區內已有7家建好廠房，待安裝設備，一家廠房將於今年6月建成，這8家台資企業在集中區域建設，形成了產業集聚發展的自行車產業園。」安徽省固鎮經濟開發區管委會經濟發展局副局長王道鄉說。

中新社報導，在位於安徽省蚌埠市固鎮經濟開發區的兩岸（固鎮）中小企業合作產業園可見，8家台資企業上下游配套的自行車現代化標準廠房拔地而起，園區內自行車製造產業、食品深加工產業、紡織服裝產業等集聚發展效應漸顯。 　　

王道鄉介紹，固鎮縣對台經貿交流合作有深厚基礎，特色明顯。安徽省（固鎮）台灣工業園於2010年6月經安徽省人民政府台灣事務辦公室、安徽省商務廳批准設立，是皖北唯一省級台灣工業園。2023年3月，兩岸（固鎮）中小企業合作產業園揭牌，標誌著固鎮縣對台招商引資工作邁上新台階。

台資企業、蚌埠大成食品有限公司坐落於兩岸（固鎮）中小企業合作產業園內，主營業務包括飼料生產、雞雛孵化及鮮食加工、食品生產等。因看好大陸市場，去年10月，該公司二期項目「白羽雞產業鏈基地鮮食與熟食深加工集成工廠」投產。

「安徽作為重要的農業大省和糧食大省，有著巨大的市場潛力，我們看好這裡的氣候條件和養雞業的發展前景。其次，安徽已經成為長三角一體化的重要組成部分，我們的目標是滿足整個長三角地區的消費者需求。」蚌埠大成食品有限公司財務負責人付雲霞說，二期項目投產後，將帶動就業1000人以上，實現年產值40億元（人民幣，下同）。

付雲霞說，公司快速發展離不開當地政府大力支持，當地為台企發展提供了有力保障。固鎮縣政府為支持企業發展，及時兌現台資企業扶持政策，全力為台資企業發展壯大創造良好營商環境，讓台灣同胞安心做企業、拓市場。

據固鎮縣統計數據，截至目前，現有台資企業22家，初步形成了以見誠自行車為龍頭的自行車製造產業、以大成食品為龍頭的食品深加工產業、以佳益製衣為龍頭的紡織服裝產業，2023年實現產值27.22億元。

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