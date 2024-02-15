寵物經濟新招 帶毛孩跟團玩

90後成都市民葛女士帶著愛寵「小福」登上巴士熟練入座，等待出發。這隻不到1歲的史賓格犬已是第11次隨主人跟團出遊，此行目的地是四川阿壩州鄧生溝景區。「今年春節假期我報了兩個寵物旅行團，很享受和狗狗一起旅行，相互陪伴。」葛女士笑道。

中新社報導，「牠經濟」近年來在大陸走熱。據《2023-2024年中國寵物行業白皮書（消費報告）》顯示，2023年大陸城鎮寵物（犬貓）消費市場規模達到2793億元（人民幣，下同）。寵物旅行團則是「牠經濟」牽手旅遊業衍生出的新細分領域。

龍年新春，眾多愛寵人士攜寵跟團，感受詩和遠方。搜索各大社交平台發現，成都、上海、太原、廣州、北京、重慶、瀋陽等城市均有寵物旅行團，春節出遊目的地涵蓋森林、海邊、高山、沙漠等。根據路線、時長不同，「鏟屎官」花費幾百元至幾千元不等，便能帶毛孩子輕鬆跟團暢遊。

「所有團在過年前就報滿了。」成都愛仔寵物旅行團負責人毛寄介紹，該旅行團共有約10個團成行，除四川省內遊外，還有前往雲南大理的行程。為保證出遊順利，每條線路都經工作人員事先踩點，交通、餐飲、住宿等各個環節已提前落實。

加上春節旅行，成都姑娘櫻櫻已帶愛犬「朝朝」跟團出遊3次。櫻櫻說，跟團遊便利、有趣、還能促進社交，體驗感很好。

從業4年多的毛寄看好行業發展前景。他透露，團隊每年營收均實現約20%增長，在同行越來越多的情況下，豐富路線、創新活動策劃、加強服務是提升核心競爭力的關鍵。毛寄觀察，更多相關業態的商家開始擁抱寵物旅遊團走熱帶來的機遇。

在四川康定經營民宿的周女士說，近年來諮詢能否攜寵入住的消費者明顯增多，她家民宿從去年5月開始，在加收清潔費押金的基礎上接受顧客帶寵物入住。目前看來確實拓寬了客源，今年春節接待一個貴州來的寵物旅遊團，17個人帶8隻狗。