港股開紅盤 龍年效應浮現

美國通膨數據欠佳引發前夜美股重挫，影響港股昨（14）日開低，但愈近中午買盤愈強勁，恒生指數收復早盤失地，最終上漲0.84%，收報15,879.38點，龍年首個交易日順利開出紅盤；而恒生科技指數收漲2.26%，早盤一度走跌超過2%。

香港財政司司長陳茂波14日出席港交所新春開市儀式時致辭稱，過去港股都有「龍年效應」，近四次龍年港股都能升市收局，當中表現最好的2012年全年漲幅約15%。

恒生指數公司亦發布數據顯示，恒指龍年開紅盤日收高機率大，首個交易日的平均漲幅為1.7%，全年平均漲幅為13.5%。

據香港經濟日報報導，陳茂波還指，今年宏觀環境與2012年有共同之處，當年全球處於寬鬆貨幣政策之中，而今年歐美升息循環有望見頂回落、大陸經濟穩中向好，對香港股市都有正面作用。

龍年港股首交易日，科技股領漲，閱文集團走升近7%，美團上漲5.65%，攜程集團、萬國數據漲超4%，阿里巴巴漲超2%，騰訊上漲近1%。

醫藥板塊則持續走低，藥明系股價受近期美國議員致函華府要求以「國家安全」考量將其列入制裁名單消息影響，再度下挫。