港股開紅盤 龍年效應浮現

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

美國通膨數據欠佳引發前夜美股重挫，影響港股昨（14）日開低，但愈近中午買盤愈強勁，恒生指數收復早盤失地，最終上漲0.84%，收報15,879.38點，龍年首個交易日順利開出紅盤；而恒生科技指數收漲2.26%，早盤一度走跌超過2%。

香港財政司司長陳茂波14日出席港交所新春開市儀式時致辭稱，過去港股都有「龍年效應」，近四次龍年港股都能升市收局，當中表現最好的2012年全年漲幅約15%。

恒生指數公司亦發布數據顯示，恒指龍年開紅盤日收高機率大，首個交易日的平均漲幅為1.7%，全年平均漲幅為13.5%。

據香港經濟日報報導，陳茂波還指，今年宏觀環境與2012年有共同之處，當年全球處於寬鬆貨幣政策之中，而今年歐美升息循環有望見頂回落、大陸經濟穩中向好，對香港股市都有正面作用。

龍年港股首交易日，科技股領漲，閱文集團走升近7%，美團上漲5.65%，攜程集團、萬國數據漲超4%，阿里巴巴漲超2%，騰訊上漲近1%。

醫藥板塊則持續走低，藥明系股價受近期美國議員致函華府要求以「國家安全」考量將其列入制裁名單消息影響，再度下挫。

指數 港股 龍年

延伸閱讀

港股收盤低開高走！恒指收漲0.84% 藥明康德大跌近19%

大摩前亞洲區主席指「香港玩完」 史美倫：不同意

金價跌破2千美元 因美通膨數據打壓降息預期

龍年首日交易 港股開盤即下跌200餘點

相關新聞

龍年首個交易日 港股止跌收紅

香港股市昨日龍年開紅盤，恒生指數低開高收，收盤上漲百分之零點八四。香港財政司長陳茂波信心喊話，港股或有些許「龍年效應」，...

陸春節電影票房旺 已破人民幣45億

據燈塔專業版數據，截至2月13日18時24分，2024年中國大陸電影春節檔（2月10日—2月17日）檔期總票房已突破45...

寵物經濟新招 帶毛孩跟團玩

90後成都市民葛女士帶著愛寵「小福」登上巴士熟練入座，等待出發。這隻不到1歲的史賓格犬已是第11次隨主人跟團出遊，此行目...

比亞迪計劃赴墨西哥設廠

大陸電動車製造商巨頭比亞迪（BYD）持續擴展全球布局。日媒《日本經濟新聞》報導，比亞迪計劃在墨西哥設立製造廠，而該公司的...

長和在義設通訊公司 喊卡

香港富豪李嘉誠整合歐洲電信業務再受阻，其旗下長和集團宣布終止就義大利批發流動及批發固網通訊服務成立潛在新公司，因交易先決...

陸房企債務危機延燒 華南城恐違約 股價重挫

年後大陸房企債務危機接踵而來，總部位於深圳的華南城昨（14）日發布公告稱，因流動資金日趨緊張，預期不會支付兩筆9日、12...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。