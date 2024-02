港交所駁香港玩完說法

近年港股表現疲軟,摩根士丹利(大摩)前亞洲區主席羅奇近期日前撰文指稱,香港因政治因素、中國因素及中美關係等影響之下「已經玩完」。對此,香港交易所主席史美倫昨(14)日回應稱,過去30年來,經常有不少人多次看淡香港市場,但每次香港都可以再創高峰,不同意「香港已玩完」的說法。

羅奇近日在英媒撰文《我很痛心地說,香港已玩完》(It pains me to say Hong Kong is over)指出,經濟活力比股市更重要,但對香港來說,股市一直是成功的象徵,長期以來一直是世界第四大交易所,「我很痛苦地承認,香港現在已經玩完」。

綜合香港經濟日報、明報報導,14日為港股農曆新年開市首日,史美倫出席其開幕式並就羅奇「香港已玩完」一文表示,過去30年經常有人預測香港市場「已玩完」,但每一次香港均能證明實力和韌力,以及回升及創出新高峰。

她認為,香港市場基本面依然強勁,並相信宏觀環境改善將令投資者回流。「香港作為國際金融中心的優勢沒有變,如果我們看見這些優勢,有信心香港能隨中國大陸經濟好轉,同時港交所亦會促使香港投資者多元化。」