港交所駁香港玩完說法

近年港股表現疲軟，摩根士丹利（大摩）前亞洲區主席羅奇近期日前撰文指稱，香港因政治因素、中國因素及中美關係等影響之下「已經玩完」。對此，香港交易所主席史美倫昨（14）日回應稱，過去30年來，經常有不少人多次看淡香港市場，但每次香港都可以再創高峰，不同意「香港已玩完」的說法。

羅奇近日在英媒撰文《我很痛心地說，香港已玩完》（It pains me to say Hong Kong is over）指出，經濟活力比股市更重要，但對香港來說，股市一直是成功的象徵，長期以來一直是世界第四大交易所，「我很痛苦地承認，香港現在已經玩完」。

綜合香港經濟日報、明報報導，14日為港股農曆新年開市首日，史美倫出席其開幕式並就羅奇「香港已玩完」一文表示，過去30年經常有人預測香港市場「已玩完」，但每一次香港均能證明實力和韌力，以及回升及創出新高峰。

她認為，香港市場基本面依然強勁，並相信宏觀環境改善將令投資者回流。「香港作為國際金融中心的優勢沒有變，如果我們看見這些優勢，有信心香港能隨中國大陸經濟好轉，同時港交所亦會促使香港投資者多元化。」