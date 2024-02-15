陸地方財政緊張 專家：節流措施將更多

在大陸財政收支增速連續兩年未達標之際，地方政府紛紛下調今年財政收入預期，並強調要嚴控支出，「習慣過緊日子」。專家分析指出，隨著地方財政狀況日趨緊張，「過緊日子」成為必須付諸行動的迫切任務，預計大陸各地今年將推出更多節流措施。

新加坡聯合早報報導，中國卅一個省區市今年初政府工作報告中，十九省明確提出今年一般公共預算收入增長預期值的地區，設定的目標均低於去年實際增速。

粵開證券首席經濟師羅志恆撰文指出，多達廿四個省份的一般公共預算收入預期增速持平或略低於當地經濟增速目標，反映地方政府考慮今年落實結構性減稅降費，以及未來不確定性的影響，今年地方一般公共預算收入增速大概率會回落。

去年十二月舉行的中共中央經濟工作會議，提出了「黨政機關要習慣過緊日子」等要求。這一理念也反映在絕大多數省份今年兩會的政府工作報告中。

遼寧、浙江、新疆和西藏四地均在今年的工作計劃中新增「過緊日子」。南方都市報指出，連財政狀況相對較佳的深圳都提出，今年要大力壓減一般性支出，大力精簡會議、差旅、培訓、論壇、展會等一般性公務活動經費開支，市本級公用經費綜合定額在現有標準基礎上繼續壓減。

北京師大政府管理研究院院長唐任伍表示，地方財政緊張有多重原因：除經濟不景氣導致財政收入減少，還要償還疫情防控的額外開支；過去幾年為基建項目而進行的融資，也到了還本付息的時候。

唐任伍指出，各地已有部分公務員被降薪或停發獎金，不少大學研究項目的政府撥款也相應縮減或延後。「政府要注意的是，不能因此減少基本民生保障開支，否則將影響社會穩定」。