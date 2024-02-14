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愛彼迎：料至2024年底 陸出境遊規模將超過2019年

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
美國知名民宿預訂平台Airbnb（愛彼迎）預測，在2024年底，大陸出境旅遊規模將超過2019年的水準。圖／取自界面新聞
美國知名民宿預訂平台Airbnb（愛彼迎）預測，在2024年底，大陸出境旅遊規模將超過2019年的水準。圖／取自界面新聞

農曆新年假期進入尾聲，不少企業選在近幾日公告2023年第四季及全年財報。14日，美國知名民宿預訂平台Airbnb（愛彼迎）公布其2023年第四季及全年財務表現。其中，該公司在當季住宿和體驗預訂總量達到9,900萬年增12%，創下有史以來新高。愛彼迎預測，在2024年底，大陸出境旅遊規模將超過2019年的水準。

界面新聞報導指，財報顯示，由於受疫情後旅遊經濟需求復甦影響，該平台在2023年第四季首次預訂用戶的成長率達到全年最高，且愛彼迎APP下載量也維持上升勢態，透過該應用程式預訂的總間夜數達到55%，較2022年第四季提升約5個百分點。

財報還指，受預訂以及ADR（平均間夜房價）的穩定成長，以及外匯因素推動，Airbnb第四季營收為22億美元，年增17%；淨虧損為3.49億美元，扣除非經常性稅項後，調整後淨利為4.89億美元。

此外，財報提到，2023第四季不只遊客增加，愛彼迎的全球房東也變多，數量超過500萬。其中，2023年底，活躍房源超過770萬年增18%，所有地區供應量皆保持兩位數走升。值得注意的是，亞太地區和拉丁美洲的漲幅最大，兩地區住宿和體驗預訂量亦出現最大增幅。2023年該平台上的房東收入就超過570億美元。與2022年同期相比，房東取消率下降36%。

細分至亞太地區來看，住宿和體驗預訂量年增為22%，跨境旅行總量年增近30%。尤其受大陸跨境旅遊的復甦帶動，來自大陸出境遊用戶預訂的間夜數年增近90%。

對此，愛彼迎聯合創辦人布萊恩（Brian Chesky）在財報電話會議中提到，「在亞太地區，中國（大陸）的出境遊成長勢頭迅猛，預計到今年年底，中國（大陸）出境旅遊（規模）將超過2019年的水準」。

據悉，城市旅遊是愛彼迎的主要收入來源之一。2023年第四季，人口密度較高城市的目的地的總預訂間夜數年增11%，佔總預訂間夜數的51%。雖該項數據與2022年同期持平，但仍低於2019年的59%。

另，愛彼迎公佈的數據還顯示，2024年以來，已有600多萬消費者在該平台預訂房間。愛彼迎預估，2024年第一季有望實現20.3億美元至20.7億美元的收入，年增12%至14%。

Airbnb 住宿 房東

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