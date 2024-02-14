陸交行：對接房產融資協調機制1442項目

大陸房地產市場近來持續不振，北京陸續推出救市政策。大陸交通銀行近日表示，自1月30日各地推送項目清單以來，截至2月13日，該行已獲取、對接房產融資協調機制1442個項目，並已對其中部分項目實現貸款投放。

據交通銀行官微最新消息，建立有效的城市房地產融資協調機制是保障房地產行業平穩健康發展、促進金融與房地產良性循環的重要措施。該行遵照大陸國家金融監督管理總局政策要求推出交行配套支持政策、工作方案，在總分行層面均成立工作專班，依託城市房地產融資協調機制迅速開展政銀企溝通和具體項目對接。

交通銀行指出，自1月30日各地推送項目清單以來，截至13日，該行已獲取、對接清單項目1442個，並已對其中部分項目實現貸款投放。該行稱，作為破解房地產項目融資難題、穩定房地產融資的新措施，城市房地產融資協調機制以支持項目建設為中心，貸款資金專款專用、封閉管理，能夠精準、有效支持項目建設與交付，既可滿足房地產項目合理融資需求，又能切實維護購房人合法權益，提升市場信心與活力。

針對下一步，交通銀行表示，將積極履行國有大行責任擔當，主動靠前站位，充分運用好城市房地產融資協調機制，建立業務綠色通道，加快對清單項目的溝通、審批及放款，並持續落實金融16條措施、保交樓工作要求以及近期關於經營性物業貸款新規定等支持房地產平穩發展的相關政策，堅持對各類所有制房地產企業一視同仁，提高金融服務質效，促進房地產市場平穩健康發展。