2023中國車用雷射雷達出貨量達71萬台 前3名佔比逾8成

集微網消息，根據Yole近年統計數據，2020年，法雷奧車規級雷射雷達的全球市場份額為28%，位居全球第一，但從2021年開始，法雷奧的市場份額快速下滑，至2022年市場份額已跌至行業第三，市場份額為13%。



與之相反，禾賽科技、速騰聚創、圖達通等中國雷射雷達公司的出貨量卻在持續增長中，並於2023年進一步拉開了與同行的差距，三家企業2023年雷射雷達出貨量合計超60萬台，加上華為、探維科技、覽沃科技等企業，2023年中國雷射雷達出貨量遠超此前預測的60萬台市場預期。

出貨放量提速，速騰超禾賽

根據中國信通院報告數據，截至2023年第三季度，中國已有36家車企確認採用雷射雷達，預計合計有106款雷射雷達車型陸續上市，佔全球雷射雷達車型的比重達90%。

在下游主機廠雷射雷達車型的批量規劃下，雷射雷達企業於2023年出貨量激增，其中速騰聚創、禾賽科技、圖達通（英文名已更名：Seyond）位列前三強，供應鏈數據顯示，2023年出貨量分別為25.6萬台、21.1萬台、超15萬台，華為預計也有約7萬台的出貨量，加上探維科技、覽沃科技等企業，預計2023年中國車用雷射雷達總出貨量達71萬台，同比增長約450%。

圖／集微網提供

其中，於2022年以8.05萬台出貨量成為全球最大車用雷射雷達供應商的禾賽科技，2023年雖然仍保持高增速，但不及速騰聚創的349.12%增速，後者有約24萬台應用於ADAS領域，成為2023年全球最大的車用雷射雷達供應商。

值得注意的是，於2023年12月，兩家頭部企業出貨量激增，其中禾賽科技單月出貨超5萬台，速騰聚創車用雷射雷達單月出貨7.1萬台（總出貨7.22萬台），均創下各自歷史記錄，且速騰聚創開始拉開與其他友商的距離。

市場分析認為，2023年11月國家發佈的《四部委關於開展智能網聯汽車準入和上路通行試點工作的通知》成功刺激L3級及以上高階自動駕駛車型的景氣預期，帶動包括雷射雷達在內的核心感知器件出貨量激增。

其中，速騰聚創目前已取得21家車企及Tier 1共計62款車型項目定點，並有24款車型已量產落地。受益利好政策助推，36氪預測，2024年速騰聚創應用於ADAS的雷射雷達出貨量有望超過80萬台，繼續保持高速增長趨勢。

供應鏈人士披露，比亞迪大概率也會選擇速騰聚創作為雷射雷達的供應商，隨著雷射雷達車型的陸續落地以及現有車型改款升級，預計未來將會加速提升速騰聚創的出貨量。

與此同時，禾賽科技、圖達通、華為探維科技等本土企業的雷射雷達出貨量也將繼續保持快速增長趨勢，截至2023年末，禾賽科技和速騰聚創的雷射雷達產能均超100萬台，圖達通也超過30萬台。華泰研究預計，到2027年，國內乘用車搭載的雷射雷達出貨量有望超過1300萬台。

不過，與國內企業出貨量呈相反趨勢的是，國際雷射雷達企業的出貨量或呈快速下滑趨勢。YOLE數據顯示，法雷奧的全球市場份額已從2020年的28%降至2022年的13%；Waymo市場份額暴降至2022年的5%，並於2023年被迫開啓多輪裁員潮；博世也已放棄研發雷射雷達。

車用雷射雷達市場的兩極分化，從2024年CES展會上可以一窺端倪，已成為中國軍團競技場，再不見過去百花齊放景象。

內卷及地緣政治挑戰加劇

此前影響雷射雷達上車的一大原因為成本過高，不過隨著車用雷射雷達出貨量激增，單位成本將會加速攤平，這也將成為本土企業拉開與國際企業差距的重要競爭手段。

同時，進入放量階段，極限壓縮成本助力雷射雷達加速曏20萬元以下價位段車型上車也成為本土雷射雷達企業的主要發力方曏之一。

以速騰聚創為例，其於2021年面向ADAS領域的雷射雷達銷量為4000台，彼時銷售單價約為1萬元/台，至2022年，銷量提升至3.69萬台後，單價已降至4300元/台；2023年上半年銷量提升至3.99萬台後，單價又降至3700元/台。市場消息稱，至2023年末，雷射雷達價格已降至3000元/台左右。

除了技術改進及規模量產帶來的價格下降，雷射雷達企業還與定點客戶有1%～5%的年降約定，目前雷射雷達的單價仍在繼續下降，大規模量產無疑提供了良好條件，華泰研究預測，到2027年，雷射雷達的銷售單價有望降至2000元/台左右。

而目前能夠實現年產10萬台以上規模的車用雷射雷達企業基本集中在中國市場，由此，未來幾年，雷射雷達行業的競爭正縯變成中國企業的競爭，如何繼續降低成本將成為企業面臨的一大挑戰。

除了降本挑戰，地緣政治影響也是中國雷射雷達企業不得不面臨的另一重要挑戰。

近日，美國一份制裁清單中，除了備受關注的手機衛星通信產業鏈企業，車規級雷射雷達企業也「光榮」上榜，不僅有頭部企業禾賽科技，還有方案商武漢際上導航。禾賽科技回應稱，公司產品僅限於民用，且與任何國家的軍方均無業務往來。

事實上，中國雷射雷達企業「登榜」早在去年11月已有預兆，彼時美國有多位議員及政府官員計劃將包括禾賽科技、速騰聚創、覽沃科技、華為等中國雷射雷達企業列入制裁名單。

一旦受到地緣政治影響，雷射雷達所需的晶片供應穩定性極易受到波及，特別是採用FPGA晶片方案的雷射雷達產品，受影響較大。

為解決晶片可能面臨的受製風險，已有部分頭部雷射雷達企業選擇布局晶片產業鏈，如速騰聚創，既投資Vertilite等專用晶片公司，也組建晶片團隊自研，2021年年中已在M平台產品上實現接收晶片、處理SoC晶片、掃描MEMS振鏡的自研；至2022年底，又在E平台上實現傳輸、接收及處理系統一體化晶片的自研應用。

因此我們發現，美國新一輪制裁名單中，選擇性「避開」速騰聚創。

另一頭部雷射雷達企業也在加速晶片布局。近日，禾賽科技在最新研發的產品——AT512雷射雷達上搭載了自研的第四代晶片。禾賽科技CEO李一帆認為，自研晶片將是禾賽科技的核心競爭力，是提升產品性能、降低成本的重要一環。

除了企業自研，中國晶片產業鏈也在加速補短板，如發射端晶片，中國已有長光華芯、源傑科技、仕佳光子、縱慧芯光等供應商，接收端晶片也有霛明光子、南京芯眡界、阜時科技、光森電子、光特科技、源傑科技等作為補充，進一步提升中國雷射雷達產業鏈的安全性。