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2023年中國集成電路進出口分析：連續2年下滑 美國進口額跌幅明顯

集微網／ 集微網

日前，中國國家統計侷公佈的數據顯示，2023年中國的集成電路產量為3514億塊，同比增長6.9%。繼去年下滑後，集成電路產量再次恢復上漲趨勢，然而集成電路進出口量已連續2年下滑。

進出口金額/數量/單價均下滑

根據海關總署數據，2023年，我國集成電路進口數量總額4796億塊，同比下降10.9%；出口數量總額2678億塊，同比下降2%；貿易逆差2117億塊，同比下降20.1%。近5年進口數量總額26421億塊，出口數量13404塊，貿易逆差13016億塊。

從金額看，2023年，中國集成電路進口總額3502億美元，同比下降15.7%；出口金額總額1364億美元，同比下降11.4%；貿易逆差2138億美元，同比下降18.3%。近5年進口總額18539億美元，出口總額6623億美元，貿易逆差11916億美元。

從進出口均價看，2023年，中國集成電路進出口均價未延續上升趨勢，進出口均價均出現下降，近5年進口均價普遍高於出口均價。2023年，集成電路進口均價為0.73美元/塊，出口均價0.51美元/塊。

進出口主要國家：美國進口量跌幅最大

從進口看，2023年，中國集成電路主要進口國家或地區有：台灣、韓國、馬來西亞、日本、越南、美國、菲律賓、泰國、新加坡等。台灣和韓國是中國重要的海外進口地，其佔據了中國進口市場超過一半的市場份額。排名前十的國家或地區中，僅日本進口額同比增加，其餘全部下滑，下滑比例最大的是美國，同比下降31.8%。

從出口看，2023年，中國集成電路主要出口國家或地區有：香港、台灣、韓國、越南、馬來西亞、印度、新加坡、日本、美國、德國等。香港、台灣和韓國是中國重要的海外出口地，其佔據了中國海外市場超過近70%的市場份額。從單獨國家或地區看，排名前十的國家或地區中，有7個國家或地區出口額同比下降，僅印度、美國、德國上升，其中印度上升比例最大，同比上升34.3%。此外，新加坡出口額下降比例最大，達到42.5%。

進出口細分元器件：存儲器進出口額下滑明顯

根據大陸海關的口逕，集成電路器件包括處理器及控製器、存儲器、放大器、其他集成電路和集成電路零件。其中處理器及控製器進口金額1763億美元，佔比50.3%，同比下降14.1%；存儲器進口金額789億美元，佔比22.5%，同比下降22.1%。

另外，處理器及控製器貿易逆差1263億美元，存儲器貿易逆差231億美元，可以看出中國集成電路對外依賴度非常高，尤其是處理器及控製器方面。

結語

2023年，中國集成電路進出口數量、金額、單價普遍下滑。台灣和韓國仍是中國集成電路的主要來源地，受美國對中國高端芯片限製影響，從美國進口集成電路連續2年下滑幅度最大。從進口產品結搆看，自台灣進口以處理器為主，韓國則側重於存儲器。

均價 美國 電路

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