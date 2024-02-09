新官上任3把火？券商屠夫「磨刀霍霍」除夕大開鍘 逾百證券從業人員慘了

人稱「券商屠夫」的新任中國證監會主席吳清果真名不虛傳。吳清甫於7日接替易會滿出任中國證監會，中國證監會隨即於9日發布公告強調堅持「零容忍」執法，集中處理多名證券從業人員違法炒股，共有百餘人除夕遭鍘。

中國證監會公告稱，為深入貫徹中共中央金融工作會精神，全面加強金融監管，堅持監管「長牙帶刺」。近日，中國證監會組織稽查執法、日常監管力量，集中查辦了招商證券多名從業人員買賣股票等違法違規行為。

公告稱，證券從業人員不得買賣股票是大陸《證券法》的基本要求。近年來，中國証監會嚴厲打擊證券從業人員違規買賣股票行為。2019年至2023年，共查辦67起從業人員違法炒股案件，對139人作出行政處罰，著力構築「不敢、不能、不想」違規炒股的長效機制。

中國證監會強調，該會將持續強化機構監管、行為監管、功能監管、穿透式監管、持續監管，制定依法從嚴打擊證券從業人員違規炒股行為的專項整治工作方案，對違規行為「露頭就打」，加快形成證券從業人員管理「嚴」的氛圍。

此外，中國證監會9日還公告，對上海思爾芯技術股份有限公司申請科創板首發上市過程中欺詐發行違法行為作出行政處罰。除對思爾芯處以人民幣400萬元罰款，並對時任思爾芯董事長黃學良等多名公司高層處以人民幣100萬元至300萬元不等的罰款。