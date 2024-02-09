造船業報喜 出口成長21.4%

中國船舶大連造船（下稱「大連造船」）7日發布消息稱，大連造船與中船貿易作為聯合賣方與兩家歐洲知名船東，近日分別簽訂6+2艘常規燃料超大型油輪（VLCC）及4+2艘液化天然氣（LNG）雙燃料動力超大型油輪訂單。同時，大連造船近期簽署的6艘11萬噸級油輪合同也在今年1月生效。上述訂單合同金額總計約150億元（人民幣，下同）。

中新社報導，本次簽約的兩型超大型油輪是大連造船為船東量身定製的優化升級版超大型油輪。液化天然氣雙燃料動力超大型油輪搭載ME-GI高壓雙燃料動力發動機，相比於傳統燃料，可以減少20%的碳排放。常規燃料超大型油輪船舶能效設計指數達到第三階段，在總體性能、環保性能及可靠性等方面，均達到同型船世界先進水平。

當前，中國船舶工業呈現穩中向好、穩中有進、穩中提質的良好發展態勢。中國船舶工業行業協會數據顯示，2023年，中國造船三大指標同步增長，國際市場份額保持領先，收入、利潤、出口全面提升。其中，船舶產品出口金額318.7億美元，同比增長21.4%。

近年來，中國船舶集團全面實施「走出去」，通過參加國際性展會、籌辦海外民船市場推介會等方式，帶動中國船舶品牌國際競爭力不斷提升。據統計，2023年初至今，大連造船已累計承接11萬噸級油輪22艘（同期市場份額占比23%），30萬噸級超大型原油船17艘（同期市場份額占比51%），合同金額超230億元。