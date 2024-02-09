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陸機械工業去年成長8.7%

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

中國機械工業聯合會日前在北京發布數據顯示，2023年中國機械工業增加值同比增長8.7%，其中電氣機械和汽車起到突出帶動作用。

中新社報導，中國機械工業聯合會總經濟師葉定達日前表示，2023年，中國機械工業經濟運行雖經歷波動起伏，但運行態勢總體向好。截至2023年末，中國機械工業規模以上企業數量12.1萬家，較上年增加1萬家，占全國規模以上工業企業的比例達25%，較上年提高0.3個百分點；資產總計達36萬億元（人民幣，下同），同比增長9.9%，占全國規模以上工業企業資產總額的21.5%，較上年提高0.7個百分點。

2023年，中國機械工業增加值同比增長8.7%，高於全國工業和製造業增速4.1和3.7個百分點。機械工業主要涉及的五個國民經濟行業大類增加值全部增長，其中電氣機械和汽車起到突出帶動作用。

據介紹，2023年機械工業有效應對風險挑戰，堅持科技創新引領，加速轉型升級提質增效。全年中國機械工業實現營業收入29.8萬億元，同比增長6.8%；實現利潤總額近1.8萬億元，同比增長4.1%。營業收入和利潤總額增速分別比全國工業高5.7個和6.4個百分點，占全國工業的比重分別為22.3%和22.8%。

2023年中國機械工業頂住多重壓力，對外貿易穩中有升再創新高。統計數據顯示，2023年中國機械工業外貿進出口總額達1.09萬億美元，同比增長1.7%。

葉定達表示，2023年中國機械工業外貿出口不僅實現了量的合理增長，更在增長動能、貿易結構等方面實現了質的有效提升。

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