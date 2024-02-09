上海海關「保免銜接」 增效率降成本

上海海關表示，近日，該海關首批應用「保免銜接」創新模式的進口免稅商品從上海外高橋港綜合保稅區倉庫發出，即將發往中國各地的免稅商店。

中新社報導，此次在上海海關落地的「保免銜接」創新模式改革試點，綜合利用了上海海關轄區內綜合保稅區區位優勢和政策功能優勢，與免稅商店的免稅政策相銜接，進一步優化、簡化了免稅品進口、退運等環節的管理措施，對免稅行業持續健康發展具有積極作用。

首批應用「保免銜接」新模式的進口免稅商品是一批中國免稅品（集團）有限責任公司（中免集團）進口的洋酒。在上海海關所屬外高橋保稅區海關和黃浦海關的協同監管下，該批洋酒從上海外高橋港綜合保稅區倉庫發出，進入中免集團在上海的免稅品監管倉庫，在完成海關監管工作後，這批免稅商品即可調撥出庫。

中免集團（海南）運營總部有限公司上海分公司總經理余智明說，中免集團已在國內外開設200餘家免稅店，每年為近2億人次國內外遊客提供免稅商品服務。「保免銜接」新模式使「保稅」與「免稅」無縫銜接，讓企業有靈活經營的便利，讓他們在綜保區內的貨物可實現多渠道流轉、靈活調配，貨物出入庫物流效率整體提升近三分之一，企業的運營成本降低近一半。