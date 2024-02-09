陸籲電動車企 海外設研發中心

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

中國商務部7日消息，商務部等九部門近日印發文件，鼓勵新能源汽車企業在海外設立研發中心，與國外研究機構等建立戰略合作關係，規範新能源汽車出口秩序。 　　

中新社報導，這份關於支持新能源汽車貿易合作健康發展的意見提出，鼓勵新能源汽車及其供應鏈企業高效利用全球創新資源，依法依規在海外設立研發中心，積極與國外研究機構、產業集群等建立戰略合作關係，融入全球新能源汽車創新網絡，提升中國新能源汽車設計、研發及工程技術等方面的創新能力。

官方稱，引導新能源汽車及其供應鏈企業發揮自身優勢，在相關國家進行技術合作。鼓勵有條件的地方、行業組織在重點海外市場舉辦品牌推介，支持企業打造全球知名品牌。同時，規範出口秩序，為新能源汽車出口營造公平競爭環境。

近年來，中國新能源汽車出口發展迅速。官方數據顯示，2023年中國出口177.3萬輛電動載人汽車，同比增加67.1%，大約相當於中國每出口3輛汽車，就有1輛是電動載人汽車。隨著出口量猛增，中國新能源汽車開始遭遇其他經濟體的貿易保護。此前，歐盟已對中國新能源汽車啟動反補貼調查。

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