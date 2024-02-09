陸拚外貿 廣建二手車出口基地

大陸商務部8日宣布針對二手車出口的政策，鼓勵各地建立「二手車出口基地」，除宣布「在全國範圍開展二手車出口業務」，並將積極探索建設二手車出口電商平台、拍賣平台等。

大陸商務部官網消息，商務部、工信部、公安部、交通部、海關總署等5個部門聯合發布「關於進一步做好二手車出口工作的通知」。這份文件提到，2019年支持「條件成熟地區」開展二手車出口以來，「二手車出口工作取得了顯著進展，形成了一批可複製推廣的經驗，為外貿穩規模優結構，以及國內汽車消費升級發揮了促進作用」。

文件要求各地建立「專項工作機制」，推動二手車出口業務健康持續發展；要以保障出口品質信譽和規範出口秩序為重點，避免過度競爭和惡性競爭，並由不同政府部門分管出口過程中的不同環節之行政業務。

文件指出，出口車輛應符合《二手乘用車出口質量要求》（WM/T 8-2022）或《二手商用車輛及掛車出口質量要求》（WM/T 9-2022），並由第三方檢測機構出具產品檢測報告。鼓勵二手車出口企業使用「汽車維修電子健康檔案系統」查詢車輛維修記錄，嚴禁出口盜搶、走私、非法拼裝、報廢等違規車輛。

文件鼓勵各地建設「二手車出口基地」，集展示交易、維修整備、檢測認證、報關出口、倉儲物流、金融服務等功能於一體。

銷售上，也鼓勵創新二手車出口行銷模式，積極探索建設二手車出口電商平台、拍賣平台等。

大陸近幾年積極推動二手車出口，2019年啟動二手車出口後，兩度擴大出口地區範圍，綜合中國經濟網、新華社等報導，開展二手車出口業務的地區已達39個，二手車出口企業超過400家。大陸二手車出口規模2023年將突破10萬輛。

官方數據顯示，2021年到2022年上半年，二手車出口前五大市場分別為阿拉伯聯合大公國、約旦、烏茲別克、烏克蘭與尼日。