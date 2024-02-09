深圳房市鬆綁 拚開門紅

在廣州、上海、北京接連推出房市鬆綁政策後，深圳於七日晚間亦跟上「北上廣」腳步，宣布放鬆房市限購政策。業內人士表示，在一線城市中，深圳房市政策的廣度是最大的，料今年房市「小陽春」行情有望能提前至初九顯現。同時，隨核心城市不斷優化房市政策，也將對大陸房市產生正面影響。

據深圳住建局七日公告「關於優化房屋限購政策的通知」，鬆綁深圳的購屋要求，自二月七日起，深圳戶籍取消落戶年限以及繳納個人所得稅、社會保險年限要求，落戶即可買房；而非深圳戶籍者，社保及個稅繳納年限由五年改為三年。

澎湃新聞引述美聯物業研究中心表示，一線城市中，深圳房市政策的廣度是最大的，各行政區均受惠，但由於大部分民眾已回鄉過年，政策效力最快在年後才會出現，料今年樓市的小陽春有望提前到大年初九，即市民返回開工之時便出現。廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉亦認為，通過政策的適度調整，為房市今年第一季的開門紅打造基礎，形成小陽春效應。

而展望後市，易居研究院研究總監嚴躍進稱，從市場交易數據來看，由於放鬆帶來新的購房需求，所以市場交易行情預計在三月網簽數據上會明顯體現出來。

在價格方面，由於交易量上升或預期上升，價格方面止跌或企穩的可能性明顯增加。

有業內人士認為，大陸「北上廣深」都已對住房限購政策進行放鬆，說明各地未完全取消限購，但在條款做了較充足的放鬆，此為政策放鬆的特徵和信號。當前核心城市政策仍漸進式推進，未來政策仍具較大優化調整空間，市場不穩、政策不止，一線城市或繼續優化限購政策；二線城市有望全面取消限制性政策。